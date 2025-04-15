Иллюстративное фото.
В Латвии
15 апреля 2025 г., 16:06
Латвийское предприятие бесплатно накормит волонтеров Праздника песни и танца
Компания общественного питания Lido объявила о том, что окажет поддержку XIII детскому Празднику песни и танца, обеспечив 8000 порций еды почти для 1000 волонтеров, участвующих в организации мероприятия.
"Общая сумма этой помощи составляет 40 000 евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС)", - информирует предприятие. Оно также создало специальную "праздничную продуктовую линейку", которая будет доступна в ограниченном количестве в ресторанах и магазинах сети Lido в период проведения праздника. Меню следующее: хрустящий копченый сыр для энергии; освежающая грейпфрутово-яблочная газированная вода; натуральная комбуча из черной смородины и белого чая; классическая молочная ириска.
Праздник, напомним, пройдет в Риге с 5 по 13 июля. Латвийская компания Lido на 96% принадлежит фирме Treeland, дочернему предприятию эстонской развлекательной и ресторанной группы Apollo Group.