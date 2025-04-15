Латвийское предприятие бесплатно накормит волонтеров Праздника песни и танца

"Общая сумма этой помощи составляет 40 000 евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС)", - информирует предприятие. Оно также создало специальную "праздничную продуктовую линейку", которая будет доступна в ограниченном количестве в ресторанах и магазинах сети Lido в период проведения праздника. Меню следующее: хрустящий копченый сыр для энергии; освежающая грейпфрутово-яблочная газированная вода; натуральная комбуча из черной смородины и белого чая; классическая молочная ириска.