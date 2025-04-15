"Все пропало, клиент уезжает!" Латвийские таксисты жалуются на эстонскую платформу Bolt

Представители таксомоторной отрасли подчеркнули, что зарегистрированная в Эстонии компания Bolt систематически вытесняет латвийские таксомоторные предприятия с рынка, устанавливая собственные правила игры, чем нарушается принцип честной конкуренции. Из-за этого за последние месяцы количество зарегистрированных такси в Риге сократилось более чем на 200 единиц. Платформа сознательно снижает тарифы для лицензированных перевозчиков, при этом поддерживает так называемые «белые номера» без четких механизмов контроля. Bolt также в одностороннем порядке определяет ценовую и скидочную политику, лишая перевозчиков участия в этом процессе и затрудняя корректный расчет налога на добавленную стоимость.