"Все пропало, клиент уезжает!" Латвийские таксисты жалуются на эстонскую платформу Bolt
Латвийская отрасль таксомоторных перевозок выступает против монопольного положения эстонской компании Bolt в Латвии, заявили представители Организации работодателей легковых такси Латвии и Латвийского профсоюза работников общественных услуг и транспорта - LAKRS.
По словам представителей организаций, во вторник в Министерстве сообщений состоялась встреча, на которой обсуждалось влияние платформы Bolt на латвийский рынок и растущая угроза для местных перевозчиков.
Представители таксомоторной отрасли подчеркнули, что зарегистрированная в Эстонии компания Bolt систематически вытесняет латвийские таксомоторные предприятия с рынка, устанавливая собственные правила игры, чем нарушается принцип честной конкуренции. Из-за этого за последние месяцы количество зарегистрированных такси в Риге сократилось более чем на 200 единиц. Платформа сознательно снижает тарифы для лицензированных перевозчиков, при этом поддерживает так называемые «белые номера» без четких механизмов контроля. Bolt также в одностороннем порядке определяет ценовую и скидочную политику, лишая перевозчиков участия в этом процессе и затрудняя корректный расчет налога на добавленную стоимость.
По мнению организаций, иностранная компания Bolt оптимизирует уплату налогов в Латвии, что дает ей необоснованное преимущество по сравнению с местными перевозчиками, в том числе с единственной национальной платформой Smile Taxi.
На встрече также прозвучало, что для получения минимальной зарплаты в Латвии водителям такси приходится работать две смены и вообще Риге грозит дефицит такси.
По итогам встречи стороны договорились, что до 15 мая участники подготовят конкретные предложения, чтобы согласовать дальнейшие шаги и восстановить справедливую конкуренцию на рынке.