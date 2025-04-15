Распространитель инфекции E.coli или козел отпущения на пять дней? Латвийцы поддерживают предприятие Straupe

Имеющиеся на сегодняшний день доказательства связи между заболеваниями детей и сотрудников Straupe - лишь косвенные. Как сообщил эпидемиолог Юрий Перевощиков, у семи (а впоследствии появилась информация еще о двух) сотрудников этого предприятия, занятых в приготовлении продуктов питания, выявлена инфекция E.coli. На основании этой информации ПВС временно частично приостановила работу молочного кооператива. Была остановлена упаковочная линия, на которой использовался ручной труд: продукция вручную расфасовывалась в многоразовую тару. При этом автоматизированная упаковка продукции продолжалась без перебоев: на этом этапе продукция не контактирует с сотрудниками.