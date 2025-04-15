Экзамены в 9-м классе: порог повышать нельзя, но и не повышать - плохо
Министерство образования Латвии приняло неожиданное решение сохранить минимальный порог успеваемости для экзаменов за 9-й класс на уровне 10%. Этот шаг вызвал активное обсуждение среди учителей, родителей и учеников, ведь многие ожидали постепенного повышения требований.
Решение сохранить минимальный порог успеваемости для сдачи централизованных экзаменов за 9-й класс на уровне 10% было принято всего за месяц до экзаменов, и все это время неясность по этому вопросу вызывала большую обеспокоенность как у школьников и их родителей, так и учителей, рассказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага. «Конечно, процентуальный порог надо повышать. Выработанная ранее схема его постепенного повышения — сначала до 15 процентов, а затем до 20 процентов, — правильная и нужная. Однако не были выработаны соответствующие поддерживающие инструменты», — говорит Ванага.
В разработке этого механизма могла бы помочь новая система финансирования школ — в частности, она предусматривает в школах больше поддерживающего персонала, менторов. Но эта система, в свою очередь, в этом году также не была реализована, сообщает LSM+.
Сейчас в Латвии почти 700 учеников повторно учатся в 9-м классе. «За уровень образования отвечает не только школа, но и сам ученик, его семья. Важно понять, почему ученик плохо учится, почему он прогуливает занятия, как на это смотрят его родители. Кому-то из детей нужен психолог, у кого-то необходимо изучить ситуацию в семье. На все это требуются средства», — говорит Ванага.
Ванага выразила надежду на то, что в следующем учебном году 10-процентный порог успеваемости для сдачи экзаменов за 9-й класс все-таки будет разморожен. «Оставлять нынешний 10-процентный порог нельзя — это унижает школу», — говорит глава профсоюза.