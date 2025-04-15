Экзамены в 9-м классе: порог повышать нельзя, но и не повышать - плохо

Решение сохранить минимальный порог успеваемости для сдачи централизованных экзаменов за 9-й класс на уровне 10% было принято всего за месяц до экзаменов, и все это время неясность по этому вопросу вызывала большую обеспокоенность как у школьников и их родителей, так и учителей, рассказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага. «Конечно, процентуальный порог надо повышать. Выработанная ранее схема его постепенного повышения — сначала до 15 процентов, а затем до 20 процентов, — правильная и нужная. Однако не были выработаны соответствующие поддерживающие инструменты», — говорит Ванага.