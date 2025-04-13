Сегодня Вербное воскресенье: праздник, который приносит весну и надежду

Но в нашем климате пальм нет, и их символом стала верба — первое дерево, просыпающееся от зимнего сна. Ее мягкие пушистые почки стали символом жизни, обновления и духовной весны. Сегодня в церквях освящают вербу, которую потом несут домой, как благословение и оберег.