Иллюстративное фото.
В мире
Сегодня 10:02
Сегодня Вербное воскресенье: праздник, который приносит весну и надежду
Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье — один из самых светлых и трогательных праздников, предваряющих Страстную неделю перед Пасхой. В этот день вспоминается торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, когда его встречали как царя: с пальмовыми ветвями, радостью и верой.
Но в нашем климате пальм нет, и их символом стала верба — первое дерево, просыпающееся от зимнего сна. Ее мягкие пушистые почки стали символом жизни, обновления и духовной весны. Сегодня в церквях освящают вербу, которую потом несут домой, как благословение и оберег.
Что надо знать:
- Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи.
- Это праздник радостный, но с легкой тенью предстоящей скорби — ведь впереди Страстная седмица.
- Считается, что освященной вербой можно слегка "постегать" близких — это старая примета на здоровье и благополучие.
Сегодня многие идут в церковь не только за веточкой, но и за тишиной, внутренним обновлением, чтобы с верой и миром встретить главное событие христианского календаря — Воскресение Христово.