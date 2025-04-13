Сегодня Вербное воскресенье: праздник, который приносит весну и надежду
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

Сегодня Вербное воскресенье: праздник, который приносит весну и надежду

Отдел информации

Otkrito.lv

Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье — один из самых светлых и трогательных праздников, предваряющих Страстную неделю перед Пасхой. В этот день вспоминается торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, когда его встречали как царя: с пальмовыми ветвями, радостью и верой.

Но в нашем климате пальм нет, и их символом стала верба — первое дерево, просыпающееся от зимнего сна. Ее мягкие пушистые почки стали символом жизни, обновления и духовной весны. Сегодня в церквях освящают вербу, которую потом несут домой, как благословение и оберег.

Что надо знать:

  • Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи.
  • Это праздник радостный, но с легкой тенью предстоящей скорби — ведь впереди Страстная седмица.
  • Считается, что освященной вербой можно слегка "постегать" близких  — это старая примета на здоровье и благополучие.

Сегодня многие идут в церковь не только за веточкой, но и за тишиной, внутренним обновлением, чтобы с верой и миром встретить главное событие христианского календаря — Воскресение Христово.

Темы

ЗдоровьеИерусалимПасха

Другие сейчас читают