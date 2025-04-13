Предпраздничная неделя начнется с осадков

В начале недели будет преобладать облачность, в понедельник территорию страны начиная с запада пересечет зона осадков, а во вторник дожди в основном ожидаются на востоке. Ночная температура в начале недели не будет опускаться ниже нуля, днем воздух прогреется до +12...+18 градусов, во вторник - до +20 градусов. Прохладнее будет только местами на побережье.