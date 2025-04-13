Утром страну накрыл густой туман, но день ожидается теплый

Осадков в воскресенье не ожидается, будет солнечно, хотя временами солнце могут закрывать облака. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +11..+16 градусов, но местами на побережье залива максимальная температура составит около +10 градусов.