Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:44
Утром страну накрыл густой туман, но день ожидается теплый
В воскресенье на большей части территории Латвии ожидается теплая погода, лишь местами на побережье Рижского залива будет относительно прохладнее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В первой половине дня в отдельных районах будет стоять густой туман, видимость сократится до 100 метров.
Осадков в воскресенье не ожидается, будет солнечно, хотя временами солнце могут закрывать облака. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +11..+16 градусов, но местами на побережье залива максимальная температура составит около +10 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков, ветер также останется слабым. Максимальная температура воздуха днём составит около +14..+16 градусов.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе температура воздуха в Латвии превысит +20 градусов.