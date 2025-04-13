Исследование: жители Латвии не в восторге от своего уровня владения интернет-технологиями

Наиболее заметные различия наблюдаются между возрастными группами. Среди молодежи 15–25 лет 90% опрошенных оценили свои навыки положительно (6–10 баллов), а средний балл в этой группе составил 7,9 — самый высокий показатель среди всех категорий.



В то же время среди пожилых людей (65+) более двух третей (71%) дали себе оценку в 1–5 баллов, а средний балл в этой группе оказался 4,3 — самый низкий среди всех демографических групп. Таким образом, исследование подтверждает, что уровень цифровой грамотности в Латвии сильно зависит от возраста, образования и материального положения.