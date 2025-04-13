Исследование: жители Латвии не в восторге от своего уровня владения интернет-технологиями
Жители Латвии в целом оценивают свои навыки использования интернет-технологий для получения медиауслуг довольно сдержанно, обычно выбирая средние оценки по десятибалльной шкале. Это показало исследование "Навыки и привычки жителей Латвии в использовании технологий для получения медиауслуг", заказанное Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP).
Согласно исследованию, навыки использования интернета чаще оценивались положительно, чем отрицательно. Большинство (58%) участников опроса оценили свои умения пользоваться интернет-технологиями для доступа к медиауслугам как хорошие. Из них 16% респондентов поставили себе высокие баллы (9–10 из 10), а 42% оценили свои навыки как "скорее хорошие" (6–8 баллов).
В то же время 41% жителей критически оценили свои навыки. Из них 9% дали себе низкие оценки (1–2 балла), а 32% выбрали вариант "скорее слабые" (3–5 баллов). Средняя оценка навыков использования интернет-технологий для доступа к медиауслугам составила 6,1 балла из 10.
Анализ результатов по различным социально-демографическим группам выявил характерные тенденции: чем моложе, образованнее и финансово обеспеченнее респонденты, тем чаще они оценивают свои цифровые навыки как хорошие.
Наиболее заметные различия наблюдаются между возрастными группами. Среди молодежи 15–25 лет 90% опрошенных оценили свои навыки положительно (6–10 баллов), а средний балл в этой группе составил 7,9 — самый высокий показатель среди всех категорий.
В то же время среди пожилых людей (65+) более двух третей (71%) дали себе оценку в 1–5 баллов, а средний балл в этой группе оказался 4,3 — самый низкий среди всех демографических групп. Таким образом, исследование подтверждает, что уровень цифровой грамотности в Латвии сильно зависит от возраста, образования и материального положения.