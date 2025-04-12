Резкий запах в Риге мобилизовал госслужбы, включая армию - источник пока не найден

Поиск начался с вызова сотрудников Рижской 1-й школы дистанционного обучения. Они первыми почувствовали резкий химический запах из канализации. «В районе пяти часов почувствовали очень сильный химический запах, эвакуировали школу, вызвали службы и так и не вернулись. Сейчас запах все еще ощущается, но, как говорят службы, угрозы для здоровья нет. Помещения проветриваются, мы в куртках, но уже не так страшно», — рассказали представители школы.