Резкий запах в Риге мобилизовал госслужбы, включая армию - источник пока не найден
В четверг, 10 апреля, более шести часов экстренные службы, в том числе представители Национальных вооруженных сил, работали в Латгальском предместье Риги, пытаясь установить источник нетипичного химического запаха, ощущаемого в канализации. Были взяты пробы, которые отправлены на лабораторные исследования, сообщает "Degpunktā".
Поиск начался с вызова сотрудников Рижской 1-й школы дистанционного обучения. Они первыми почувствовали резкий химический запах из канализации. «В районе пяти часов почувствовали очень сильный химический запах, эвакуировали школу, вызвали службы и так и не вернулись. Сейчас запах все еще ощущается, но, как говорят службы, угрозы для здоровья нет. Помещения проветриваются, мы в куртках, но уже не так страшно», — рассказали представители школы.
На месте происшествия был развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции, Роты защиты от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил, Комиссии гражданской обороны Риги и предприятия Rīgas ūdens. «Изучали карты, определяли возможное происхождение запаха. Поднимали люки, проверяли, есть ли там запах. В некоторых местах он был, в других — нет. Ищем причину», — рассказал старший инспектор оперативного управления ГПСС Кришьянис Минценбергс.
Были проинформированы ближайшие крупные предприятия. При этом подчеркивается, что непосредственной угрозы здоровью жителей нет. Анализ сточных вод с помощью приборов ничего не выявил, но образцы все же были собраны и переданы на экспертизу.
Представители Рижской думы также присутствовали на месте, чтобы в случае необходимости сразу принимать решения.
«Так как вещество было обнаружено в сетях, которые обслуживает самоуправление, мы должны были быть на месте. В случае необходимости были готовы помочь с размещением эвакуированных жителей», — заявили в думе.
На 11 апреля источник запаха так и не был установлен. Взятые из канализации пробы сейчас анализируются в лаборатории. По словам представителей Rīgas ūdens, рассматриваются две версии произошедшего: несанкционированное подключение к канализации или технологическая авария на каком-то предприятии, в результате которой в систему попали опасные вещества. Точная идентификация вещества поможет выяснить его происхождение.