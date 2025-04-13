Докторская колбаса дороже, а сметана дешевле: как на самом деле изменились цены на продукты питания в Латвии
Ассоциация латвийских торговцев в сотрудничестве с Латвийским институтом торговли с декабря 1999 года регулярно проводит сравнение и анализ цен в продуктовых магазинах. Эксперты фиксируют цены на 56 продовольственных товаров в 7 крупнейших торговых сетях Латвии, рассчитывая средние цены и изменения общей стоимости продуктовой корзины, при этом при расчетах средних цен не учитываются акционные предложения.
Изменения цен на молочные продукты
По сравнению с мартом прошлого года, наблюдается значительный рост цен на все товары, за исключением сметаны (цена снизилась на 0,11 евро) и масла (стало дешевле на 0,08 евро). Цена на молоко выросла минимально (в пределах 2%). Более заметный рост у кефира (6%) и сыров (4–8%). Самый высокий рост цен зафиксирован на творог и сливки — на целых 15%. Также подорожал популярный творожный сырок Kārums — на 10%. Предполагается, что цены на молочные и сырные продукты стабилизируются, тогда как производство масла показывает восходящую ценовую тенденцию.
В долгосрочной перспективе, за три года, выросли цены на масло и сыр, а для остальных товаров в группе зафиксировано снижение цен по сравнению с 2022 годом.
Изменения цен на мясные продукты
Ситуация нестабильна: например, цена на куриное мясо снизилась примерно на 0,10 евро, а на сардельки — на целых 0,59 евро за год. В то же время значительно подорожала докторская колбаса: в марте 2024 года она стоила 5,55 евро, а в марте 2025 года — уже 6,31 евро. Аналогичная ситуация с сосисками: раньше 5,50 евро, теперь 6,46 евро. Небольшая тенденция к росту у говядины, тогда как мясо овец и коз подорожало значительно (на 30% дороже говядины и на 250% дороже свинины и курицы).
Наилучшая ситуация с хлебобулочными изделиями
Рост цен зафиксирован только на три продукта: хлеб Kuršu (рост на 0,17 евро), манную крупу (на 0,05 евро) и спагетти (на 0,39 евро — самый высокий рост в группе). Остальные продукты этой категории подешевели или сохранили стабильную цену. Наибольшее снижение зафиксировано на гречку — на 21% по сравнению с мартом 2024 года и на серый горох — на 22%. Мука стоила 2,51 евро, теперь — 2,23 евро. Рис стоил 3,00 евро, теперь — 2,78 евро. Овсяные хлопья сохранили неизменную цену — 2,39 евро. В ближайшее время рост цен не прогнозируется, так как цены на зерновые держатся близко к годовому минимуму.
Изменения цен на фрукты
Наиболее нестабильной является цена на лимоны — рост на 21% по сравнению с прошлым годом. Второе место по росту занимают яблоки, средняя цена которых поднялась до 1,09 евро. Апельсины и мандарины подорожали в пределах 9%. Однако наблюдается и снижение цен: груши стоили 2,33 евро, теперь — 2,09 евро. Похожая ситуация с киви — было 3,88 евро, теперь — 3,60 евро. Бананы подешевели примерно на 0,09 евро.
Ситуация с овощами очень изменчива
Отмечаются как заметные повышения, так и снижения цен, а также незначительные колебания. Например, капуста подорожала на 0,16 евро, а морковь подешевела на 0,10 евро. Более ощутимые изменения наблюдаются у длинных огурцов и помидоров: огурцы подешевели на 21%, помидоры подорожали на 23%. Также подорожали шампиньоны — с 3,87 евро до 4,95 евро. Более обнадеживающая ситуация с луком и картофелем — их цены снизились в среднем на 4–7%. Для овощей ожидается стабильность или снижение цен, так как пройден пик и наблюдается медленная нисходящая тенденция.
У консервов наблюдается рост цен
Единственное снижение — у консервированной кукурузы (на 8%). Остальные товары значительно подорожали: зеленый горошек — на 0,13 евро, томатный соус — на 0,28 евро, а самый большой рост среди всей продуктовой корзины — у маринованных огурцов: они стали дороже на 2,21 евро.
Масла только дорожают
Рапсовое масло стоило в марте 2024 года 3,93 евро, теперь — 4,43 евро. Подсолнечное масло стоило 3,65 евро, теперь — 4,46 евро. Только на майонез цена снизилась — на 0,06 евро.
Ситуация с напитками разная
Удивительно, но самый высокий рост зафиксирован у чаев — на 20% по сравнению с мартом 2024 года. Цена на кофе также заметно выросла — на 0,91 евро. Небольшой рост у сладких напитков, таких как Coca-Cola и лимонады (на 7% и 4% соответственно). Рост зафиксирован и у Rīgas šampanietis: с 5,61 евро до 6,21 евро. В то же время зафиксировано снижение цен на воду — на 9%, и соки — на 5–8%.
Если сравнить общую стоимость продуктовой корзины, то на данный момент она составляет 160,41 евро. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение на 5,7%, что превышает средний годовой показатель инфляции.