Докторская колбаса дороже, а сметана дешевле: как на самом деле изменились цены на продукты питания в Латвии

Ситуация нестабильна: например, цена на куриное мясо снизилась примерно на 0,10 евро, а на сардельки — на целых 0,59 евро за год. В то же время значительно подорожала докторская колбаса: в марте 2024 года она стоила 5,55 евро, а в марте 2025 года — уже 6,31 евро. Аналогичная ситуация с сосисками: раньше 5,50 евро, теперь 6,46 евро. Небольшая тенденция к росту у говядины, тогда как мясо овец и коз подорожало значительно (на 30% дороже говядины и на 250% дороже свинины и курицы).