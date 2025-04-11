В Москве тысячи людей простились с Пашей Техником: толпы перекрыли улицы, некоторых полиция снимала с деревьев

Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля в Таиланде. Он часто называется одним из наиболее значительных рэперов в хип-хоп-андеграунде России, был популярен в интернет-среде. Одной из основных тем его творчества были наркотики. В 2008 году он был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков, приговорен к пяти годам колонии. Привлкался также к административной ответственности по статьям о пропаганде наркотивов или нацистской символики. В последние годы сообщалось о его проблемах со здоровьем, связанных с употреблением наркотиков.