В Москве тысячи людей простились с Пашей Техником: толпы перекрыли улицы, некоторых полиция снимала с деревьев
В Москве люди, собравшиеся на церемонию прощания с умершим в Таиланде рэпером Пашей Техником, перекрыли движение по улице, где отпевали музыканта. Было перекрыто трамвайное движение.
Очереди у храма образовались с раннего утра, задолго до официального начала церемонии, и растянулись почти на километр. Образовалась давка. Некоторые поклонники Техника пытались попасть на территорию церкви.
Сообщается, что полиция задержала знакомого Паши Техника — основателя проекта "Выжившие" Максима Урядова — за то, что он запустил над толпой дрон. Всего, по сообщениям СМИ, были задержаны около пяти человек, сообщает "Радио Свобода".
По данным "Коммерсанта", к храму пришли не менее тысячи человек, главным образом подростков и молодых людей. Они скандировали "Паша Техник". Также сообщается, что включали треки рэпера. На фото и видео видно, что толпа полностью окружила храм. По данным Baza, полиция снимала людей с деревьев и отгоняла с проезжей части. Mash утверждает, что всего на прощание пришли около пяти тысяч человек.
Похороны рэпера прошли позднее в пятницу на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
Массовые мероприятия в Москве, которые проводятся не по инициативе властей, по-прежнему формально запрещены под предлогом давно завершившейся пандемии COVID-19. Похороны Паши Техника стали одним из крупнейших стихийных массовых мероприятий за последнее время.
Паша Техник (Павел Ивлев) умер 4 апреля в Таиланде. Он часто называется одним из наиболее значительных рэперов в хип-хоп-андеграунде России, был популярен в интернет-среде. Одной из основных тем его творчества были наркотики. В 2008 году он был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков, приговорен к пяти годам колонии. Привлкался также к административной ответственности по статьям о пропаганде наркотивов или нацистской символики. В последние годы сообщалось о его проблемах со здоровьем, связанных с употреблением наркотиков.