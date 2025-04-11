Пейте, дети, молочко! Предприятие Straupe утверждает, что в его продукции бактерии E. coli не обнаружили
Лабораторные исследования до сих пор не подтвердили наличие бактерий E. coli ни в одном из видов продукции молочного предприятия Straupe, ни в пробах, взятых с производственного оборудования, тары или рук сотрудников. Но компания все равно отзывает из торговых точек все продукты, расфасованные вручную. Проверки продолжаются.
Председатель правления Straupe Имантс Балодис сообщил, что вчера и позавчера на наличие E. coli были проверены 42 сотрудника, задействованные в производстве и распределении продукции (логистике). Носителями признаны 7 работников, из которых 4 были непосредственно вовлечены в производственные процессы. Все эти сотрудники были немедленно отстранены от выполнения обязанностей после получения результатов анализов и направлены под наблюдение семейных врачей.
И. Балодис: "Главная задача компании на данный момент – сделать все возможное, чтобы продукция, попадающая к потребителям, была безопасной для использования. Поэтому начат отзыв продукции, расфасованной вручную. В то же время продукция, расфасованная автоматически, безопасна для потребления. Сейчас возникает много вопросов о произошедшем, причем было бы неправильно строить предположения, не подтвержденные лабораторно. Надеемся, что с помощью вовлеченных в контроль учреждений будет выяснено и то, как наши сотрудники стали носителями бактерии E. coli, поскольку у нас нет возможности провести такое расследование самостоятельно."
На предприятии подчеркивают, что все автоматически расфасованные продукты безопасны для потребителей. Молочное предприятие Straupe уже провело и продолжает принимать все необходимые меры безопасности, чтобы вся производимая продукция была безопасна для потребителей.
В настоящее время остановлена производственная линия, где продукты фасуются вручную, но автоматизированная фасовка продолжается, поскольку на этом этапе продукция не контактирует с работниками.
И. Балодис: "Хочу подчеркнуть, что автоматически расфасованная продукция безопасна для потребления. Уже начата дезинфекция помещений предприятия, чтобы мы были вдвойне уверены, что ни одна бактерия не проскользнула. Важно отметить, что на данный момент нет доказательств связи использования нашей продукции с заражениями в детских садах."