Пейте, дети, молочко! Предприятие Straupe утверждает, что в его продукции бактерии E. coli не обнаружили

И. Балодис: "Главная задача компании на данный момент – сделать все возможное, чтобы продукция, попадающая к потребителям, была безопасной для использования. Поэтому начат отзыв продукции, расфасованной вручную. В то же время продукция, расфасованная автоматически, безопасна для потребления. Сейчас возникает много вопросов о произошедшем, причем было бы неправильно строить предположения, не подтвержденные лабораторно. Надеемся, что с помощью вовлеченных в контроль учреждений будет выяснено и то, как наши сотрудники стали носителями бактерии E. coli, поскольку у нас нет возможности провести такое расследование самостоятельно."