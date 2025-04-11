ВИДЕО: серьезное ДТП у Рижской ГЭС - на месте столкновения четырех машин работают экстренные службы

Под видео развернулась оживленная дискуссия о возможных причинах аварии. Пользователь соцсети по имени Danuta Priede пишет: «Если человек не умеет обгонять машину, которая едет 70–80 км/ч в месте, где разрешено 90, то ему вообще не стоит садиться за руль. Проблема только в гонщиках, которые так спешат, что обгоняют там, где нельзя — перед кругами, перекрестками, на дамбе. Ты что, черт побери, опоздаешь, если переедешь ГЭС на 80, а не на 90? Выиграешь 0,3 минуты? Надо лечить нервы и перестать самоутверждаться через агрессивное вождение».