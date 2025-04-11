ВИДЕО: серьезное ДТП у Рижской ГЭС - на месте столкновения четырех машин работают экстренные службы
Сегодня около 9:00 на автодороге Саласпилс-Бабите, у Рижской ГЭС, произошло столкновение четырех автомобилей, сообщает портал Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию.
В результате аварии пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение. На месте работают экстренные службы. Судя по видео, опубликованному в профиле Sadursme.lv в социальной сети Facebook, в ДТП участвовали несколько легковых автомобилей и один грузовик.
Под видео развернулась оживленная дискуссия о возможных причинах аварии. Пользователь соцсети по имени Danuta Priede пишет: «Если человек не умеет обгонять машину, которая едет 70–80 км/ч в месте, где разрешено 90, то ему вообще не стоит садиться за руль. Проблема только в гонщиках, которые так спешат, что обгоняют там, где нельзя — перед кругами, перекрестками, на дамбе. Ты что, черт побери, опоздаешь, если переедешь ГЭС на 80, а не на 90? Выиграешь 0,3 минуты? Надо лечить нервы и перестать самоутверждаться через агрессивное вождение».