Немцы не рекомендуют есть нашу салаку. Что случилось?

Резкое сокращение популяции балтийской сельди (салаки) вызывает серьезную обеспокоенность. Особенно напряженная ситуация сложилась в Балтийском, Баренцевом и Норвежском морях. В северо-восточной части Атлантики биомасса норвежской весенне-нерестящейся салаки упала до критического уровня, а объемы вылова продолжают превышать научные рекомендации, отмечает WWF. Запасы в Ирландском море свидетельствуют о чрезмерном вылове, а в западной и центральной части Балтийского моря количество балтийской сельди также значительно ниже устойчивого уровня — из-за климатических изменений и чрезмерного рыболовства этот вид оказался на грани исчезновения. Исключением является восточная часть Балтики — Рижский залив. Любителям атлантической сельди экологи рекомендуют выбирать рыбу, выловленную именно в этом регионе.