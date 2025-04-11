Немцы не рекомендуют есть нашу салаку. Что случилось?
Немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) опубликовало новые рекомендации по потреблению рыбы и морепродуктов. Балтийская сельдь (салака) в них отмечена красным цветом, пишет Deutsche Welle.
Под лозунгом краткосрочной прибыли рыболовные компании игнорируют стремительное сокращение запасов рыбы — с такой критикой в Гамбурге выступило немецкое отделение WWF. Организация регулярно обновляет свои рекомендации по экологически ответственному потреблению рыбы и морепродуктов, чтобы способствовать сохранению биоразнообразия.
Резкое сокращение популяции балтийской сельди (салаки) вызывает серьезную обеспокоенность. Особенно напряженная ситуация сложилась в Балтийском, Баренцевом и Норвежском морях. В северо-восточной части Атлантики биомасса норвежской весенне-нерестящейся салаки упала до критического уровня, а объемы вылова продолжают превышать научные рекомендации, отмечает WWF. Запасы в Ирландском море свидетельствуют о чрезмерном вылове, а в западной и центральной части Балтийского моря количество балтийской сельди также значительно ниже устойчивого уровня — из-за климатических изменений и чрезмерного рыболовства этот вид оказался на грани исчезновения. Исключением является восточная часть Балтики — Рижский залив. Любителям атлантической сельди экологи рекомендуют выбирать рыбу, выловленную именно в этом регионе.
Что касается скумбрии, то нерестовые запасы в северо-восточной Атлантике. стабильно сокращаются с 2015 года и сейчас находятся на критическом уровне.
С 2010 года объемы вылова постоянно превышают научные рекомендации — в последний раз примерно на 40%. Полное исчезновение популяции становится все более вероятным, предупреждают эксперты WWF в Германии. Северо-восточная Атлантика в их рекомендациях отмечена тревожным красным цветом. Потребителям советуют выбирать рыбу из восточной части центральной Атлантики.