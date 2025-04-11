В канализационных колодцах Риги распространился запах неизвестного происхождения

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, опасной для здоровья концентрации вещества обнаружено не было, поэтому было принято решение, что дополнительные действия на месте происшествия не требуются. Также отмечено, что интенсивность запаха не увеличивалась.