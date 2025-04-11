В канализационных колодцах Риги распространился запах неизвестного происхождения
Во второй половине дня в четверг в Риге, на территории от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю, в уличных канализационных колодцах была зафиксирована загадочная зловонная субстанция неизвестного происхождения.
Спасатели совместно с другими службами и представителями комиссии гражданской обороны Риги начали поиски источника запаха в данном районе. Для отбора проб вещества и анализа воздуха была привлечена рота по защите от оружия массового уничтожения Национальных вооруженных сил Латвии.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, опасной для здоровья концентрации вещества обнаружено не было, поэтому было принято решение, что дополнительные действия на месте происшествия не требуются. Также отмечено, что интенсивность запаха не увеличивалась.
Представители комиссии гражданской обороны передадут образцы в Государственную службу окружающей среды для дальнейшего анализа. На месте происшествия был создан оперативный штаб для координации работ. Все действия на месте были завершены незадолго до полуночи.