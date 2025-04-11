Министр внутренних дел: мест в убежищах сейчас хватит примерно для 800 000 латвийцев
С момента полномасштабного вторжения России в Украину латвийское общество начало задавать вопрос "Где убежища?", но оказалось, что таковых нет. В попытках исправить ситуацию в последние три года власти начали искать различные решения, которые могли бы позволить жителям укрыться где-то в случае угрозы.
В попытках найти решение проблемы были обследованы здания и разработана программа поддержки для оборудования убежищ. Министр внутренних дел Рихард Козловскис в передаче "Spried ar Delfi" предположил, что сейчас мест в убежищах может хватить примерно 800 000 жителей, однако все эти сооружения соответствуют третьей - самой низкой - категории обороны.
Министр признал, что принятое в 2009 году решение отказаться от системы убежищ было ошибкой, а также сравнил политику государства после восстановления независимости с идеологией коммунистической революции "до основанья все разрушим", в результате чего "гражданская оборона исчезла с экрана".
Чтобы восстановить систему убежищ, теперь необходимы как изменения нормативных актов, так и инвестиции. С этой целью за прошлый год была обследована существующая инфраструктура. "На протяжении прошлого года мы исследовали инфраструктуру, выясняли, что у нас есть. В Латвии реальная возможность укрыться есть примерно для миллиона человек", - сказал Козловскис.
Далее в беседе он уточнил, что в существующих приютах могут разместиться примерно 800 000 человек: "Близко к 800 тысячам, если не ошибаюсь. Проверено более 3000 зданий, из которых частично соответствуют и соответствуют требованиям более половины".
Ранее Рихард Козловскис заявлял, что в Латвии одним из решений по созданию бомбоубежищ могут стать мобильные укрытия.
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