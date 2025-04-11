Министр внутренних дел: мест в убежищах сейчас хватит примерно для 800 000 латвийцев

Чтобы восстановить систему убежищ, теперь необходимы как изменения нормативных актов, так и инвестиции. С этой целью за прошлый год была обследована существующая инфраструктура. "На протяжении прошлого года мы исследовали инфраструктуру, выясняли, что у нас есть. В Латвии реальная возможность укрыться есть примерно для миллиона человек", - сказал Козловскис.