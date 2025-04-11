На следующей неделе температура может подняться до +25 градусов, а ночи будут нетипично теплыми для весны
На следующей неделе в Латвии временами ожидаются дожди и станет теплее - в самые солнечные дни температура поднимется выше +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Ближайшей ночью воздух остынет до 0...-5 градусов, в восточной части страны возможны даже -8 градусов. В субботу будет преимущественно облачно, местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха во второй половине дня в некоторых районах Курземе, Земгале и в Риге поднимется до +11 градусов.
В ночь на воскресенье во многих местах сгустится туман. На севере страны под ясным небом температура воздуха местами понизится до -1...-4 градусов. Днем на большей части Латвии будет светить солнце и воздух прогреется до +11...+16 градусов.
На следующей неделе возможны ежедневные осадки, которые преимущественно затронут лишь часть страны. На побережье иногда ожидается туман. В самые солнечные дни максимальная температура воздуха во многих местах может достигать +20...+25 градусов, в дождливую погоду воздух будет остывать примерно на десять градусов, из-за тумана на побережье иногда возможна еще более низкая температура.
Ночи на следующей неделе будут нехарактерно теплыми для весны - температура воздуха время от времени будет превышать +10 градусов.
Последние сутки в Латвии были примерно на четыре градуса холоднее нормы, а следующая неделя, согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, может оказаться на шесть градусов теплее нормы.