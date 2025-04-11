На следующей неделе температура может подняться до +25 градусов, а ночи будут нетипично теплыми для весны

На следующей неделе возможны ежедневные осадки, которые преимущественно затронут лишь часть страны. На побережье иногда ожидается туман. В самые солнечные дни максимальная температура воздуха во многих местах может достигать +20...+25 градусов, в дождливую погоду воздух будет остывать примерно на десять градусов, из-за тумана на побережье иногда возможна еще более низкая температура.