10 тысяч подписей за "менструальный отпуск" собраны. Что дальше?

На вопрос, почему это невозможно в Латвии, если возможно в Испании и Японии, она ответила: «Мы не живем в Испании или в Японии. У нас довольно тяжелая экономическая ситуация, особенно в последние пару лет в связи с войной и с и разными другими обстоятельствами. Работодателям уже тяжело. Два [выходных] дня в месяц — это было бы, на мой взгляд, неподъемным для наших работодателей. Мне как женщине хотелось бы, чтобы что-то такое было, но это не кажется чем-то реальным на данный момент».