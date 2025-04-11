10 тысяч подписей за "менструальный отпуск" собраны. Что дальше?
В Латвии набирает популярность инициатива предоставления женщинам двух оплачиваемых выходных ежемесячно во время менструации. Всего за две недели она собрала 10 тысяч подписей на портале Manabalss.lv, но вызывает оживленные споры среди экспертов, работодателей и защитников гендерного равенства. Возможна ли ее реализация в нынешних условиях?
Многие даже не подозревают о том, как тяжело приходится женщинам несколько дней в месяц. И вот, появилась инициатива — два выходных для женщин во время менструаций. За две недели у этой инициативы на портале Manabalss.lv — уже 10 тысяч подписей, сообщает LSM+.
На следующей неделе инициативу планируют подать на рассмотрение в Сейм.
Скорость, с которой инициатива набрала голоса, показывает, насколько она важна. Такие выходные улучшат здоровье, благополучие и условия труда женщин, а также снизит стигматизацию менструации, считает автор инициативы Мария Ушканова.
Дискуссия на эту тему - это хорошо, но в Латвии реализация такой инициативы скорее стала бы создала риск дискриминации, говорят в Центре Marta. «Потому что, если два дня в месяц, это, в принципе, 24 дня в год. Это почти еще один целый отпуск. В нашей стране уже действительно очень много оплачиваемых выходных.
Возможно, такое решение могло бы привести к тому, что женщин не хотели бы брать на работу», — полагает представитель центра Marta Беата Йоните.
На вопрос, почему это невозможно в Латвии, если возможно в Испании и Японии, она ответила: «Мы не живем в Испании или в Японии. У нас довольно тяжелая экономическая ситуация, особенно в последние пару лет в связи с войной и с и разными другими обстоятельствами. Работодателям уже тяжело. Два [выходных] дня в месяц — это было бы, на мой взгляд, неподъемным для наших работодателей. Мне как женщине хотелось бы, чтобы что-то такое было, но это не кажется чем-то реальным на данный момент».
В Латвийской конфедерации работодателей также считают, что хватает больничного листа. К тому же, такая инициатива подчеркивает различия между полами и потенциальное влияние пола на трудоспособность работника. «Если работник, независимо от того, женщина это или мужчина, чувствует себя не в состоянии работать, то латвийское законодательство предусматривает возможность обратиться к семейному врачу, открыв так называемый больничный лист. Таким образом, действующее законодательство уже позволяет женщинам получать больничный во время месячных», — сообщил генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкшс.