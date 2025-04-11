Изменения во втором пенсионном уровне в странах Балтии - на пользу ли эти реформы будущим пенсионерам?

В Латвии в июле прошлого года вступили в силу важные изменения, которые позволяют управляющим пенсионными активами узнать, какие клиенты находятся в каких планах второго пенсионного уровня, и обратиться к каждому лично, предлагая выбрать наиболее подходящий и выгодный для его возраста пенсионный план. В Латвии существует несколько планов второго уровня, которые существенно различаются по доле средств, которую управляющие могут инвестировать в акции компаний. Если человек долгое время находится в неподходящем для себя плане, он теряет возможность существенно увеличить свои накопления к старости. По данным компании CBL Asset Management, из 200 тысяч участников ее второго пенсионного уровня около половины формируют накопления в плане, не соответствующем их возрасту. Это значит, что если молодой человек находится в слишком консервативном плане, он ежегодно теряет возможность заработать в среднем на 4–5% больше, а в случае агрессивного роста рынка разница в доходности может достигать даже 15–20% в год. Подобная ситуация возможна и в обратном направлении — если человек предпенсионного возраста участвует в активном плане, он рискует потерять часть накоплений из-за колебаний на финансовых рынках. Это серьезная проблема, ведь большинство людей не вникают в вопрос пенсий, тем самым лишая себя возможности обеспечить достойную старость.