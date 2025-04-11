Изменения во втором пенсионном уровне в странах Балтии - на пользу ли эти реформы будущим пенсионерам?
Чем отличаются пенсионные системы в Латвии, Литве и Эстонии, и как изменения во втором пенсионном уровне, которые происходят во всех странах Балтии, отразятся на накоплениях людей? Свое мнение высказывает Карлис Пургайлис, председатель правления дочернего предприятия банка Citadele — CBL Asset Management.
Литва готовится сделать шаг в реформировании второго пенсионного уровня и рассматривает сценарий, аналогичный тому, который был реализован в Эстонии четыре года назад: участие в пенсионной системе второго уровня станет добровольным, а людям будет предоставлена возможность самостоятельно распоряжаться накопленными средствами — в том числе с возможностью снять накопления или прекратить взносы. В Латвии со вступлением в силу изменений с этого года второй пенсионный уровень претерпел менее радикальные изменения — один процентный пункт был перенаправлен с 2-го уровня на государственную нефондируемую пенсионную схему, то есть на 1-й уровень. И в Латвии периодически поднимается вопрос: не стоит ли последовать примеру соседей? Насколько разумен такой шаг, и как он может повлиять на жителей в долгосрочной перспективе?
До проведения пенсионной реформы в Эстонии пенсионная система во всех странах Балтии имела схожую структуру: пенсионный доход в старости формировался из двух уровней (не считая добровольных вложений в пенсионные фонды, то есть так называемого 3-го уровня). Первый уровень — государственная обязательная (нефондируемая, то есть не накопительная) пенсионная схема — базировался на социальных взносах из зарплаты, которые одновременно учитываются для будущей пенсии и идут на выплату нынешним пенсионерам. Принцип ее работы прост: чем дольше человек работает и платит соцвзносы, тем выше будет пенсия в старости. Второй уровень — государственная фондируемая (накопительная) схема — дополняет пенсию первого уровня за счет накоплений. Взносы во второй уровень также производятся автоматически всеми работающими: из брутто-зарплаты отчисляется часть социальных взносов, которые выбранный пенсионный управляющий инвестирует на финансовых рынках, чтобы увеличить размер накоплений.
Четыре года назад Эстония провела пенсионную реформу, сделав участие во втором уровне добровольным и позволив людям самостоятельно распоряжаться накоплениями. С тех пор более 250 тысяч человек — почти 30% участников второго уровня — сняли свои пенсионные накопления до достижения пенсионного возраста. Причем большинство сделали это сразу после вступления реформы в силу. По данным Банка Эстонии, этой возможностью в первую очередь воспользовались те жители, у кого до этого не было никаких накоплений, кто имел крупные кредиты или не мог получить желаемый заем в банке.
Недавно Министерство социальной защиты и труда Литвы выступило с предложением о схожих изменениях в пенсионной системе, которые еще предстоит утвердить парламенту. Предлагается отменить автоматическую регистрацию и отчисления во второй пенсионный уровень. В будущем участники пенсионной системы смогут прекратить взносы и до достижения пенсионного возраста изъять до 25% накопленных средств (оставшиеся взносы будут переведены в государственную нефондируемую пенсионную систему для формирования будущей пенсии). Также предлагается в течение пяти лет после выхода на пенсию разрешить снять все накопления, если сумма накоплений относительно невелика.
Согласно предлагаемой реформе, жителям будет дана возможность добровольно вносить в свой пенсионный фонд второго уровня 3% или более от своей брутто-зарплаты, и тогда государство продолжит дополнять эти взносы по текущей ставке — 1,5% от средней зарплаты в стране за последние два года (в 2025 году это составляет 30,33 евро в месяц).
Эстонцы, которые поспешили снять свои накопления, как говорится, «проели» их — около четверти изъятых средств было потрачено на потребление: большинство приобрели автомобили и бытовую технику. Люди объясняли это желание удовлетворить текущие финансовые потребности или реализовать давние мечты. К сожалению, установка «живем один раз» и стремление к краткосрочной выгоде за счет риска финансовой стабильности в старости может повториться и в Литве, если пенсионная реформа там будет одобрена. Расчеты показывают, что многие жители Эстонии, снявшие пенсионные накопления, в долгосрочной перспективе фактически потеряли больше, чем сэкономили. Это связано с тем, что средняя долгосрочная доходность пенсионных фондов за 20–40 лет может составлять 5–8% в год, что превышает средний уровень инфляции. То есть стоимость денег растет быстрее, чем общий уровень цен. Кроме того, при досрочном изъятии средств в Эстонии нужно заплатить 20% подоходного налога, тогда как при регулярных выплатах в пенсионном возрасте применяется налоговая ставка 0%. В Литве также рассматривается возможность ввести комиссию за досрочное снятие средств.
Положительным моментом является то, что большая часть участников второго пенсионного уровня в Эстонии решила продолжить делать накопления — это свидетельствует о понимании преимуществ дополнительного пенсионного капитала. Возникает вопрос: как в подобной ситуации поступили бы жители Латвии? К сожалению, уровень финансовой грамотности у нас все еще невысок. По данным индекса оценки финансовой грамотности населения и малых предпринимателей, опубликованного Банком Латвии прошлым летом, показатель составил 12,2 балла, или 61% от максимально возможного результата. Хотя привычки латвийцев в части заимствования, накоплений и повседневного планирования финансов улучшились, действия, связанные с долгосрочным финансовым планированием — особенно инвестиции и целенаправленное формирование пенсионного капитала — остаются слабыми, подчеркивает Центробанк. Это подтверждают и наблюдения финансовых экспертов: примерно половина жителей Латвии имеет лишь поверхностное представление о втором пенсионном уровне, о своих накоплениях в целом и о том, куда на самом деле идут их средства.
Из-за особенностей психологии люди, как правило, не планируют свою жизнь на очень длительный срок вперед. Если бы мы действительно умели финансово распланировать свое будущее хотя бы на 30 лет, в пенсионной системе в ее нынешнем виде не было бы нужды. Для большинства жителей Латвии накопленный капитал во втором пенсионном уровне является их крупнейшими сбережениями. Во втором уровне зарегистрировано более 1,3 миллиона человек. К концу марта этого года общий объем накоплений превысил 8,6 миллиарда евро, а средний накопленный объем на одного участника составил чуть более 6600 евро.
Существует общеизвестная «формула»: чтобы на пенсии сохранить привычный образ жизни, размер пенсии должен составлять не менее 70–80% от прежнего дохода. Однако расчеты показывают: если пенсия жителя Латвии будет зависеть только от взносов в первый и второй уровни, то, выйдя на пенсию в 2040 году, он будет получать лишь до 40% от своей последней зарплаты (дальнейшие прогнозы еще более пессимистичны). Например, если зарплата составляла 2000 евро в месяц, то пенсия может оказаться около 800 евро. На это влияет целый ряд факторов, в первую очередь — объем взносов в первый пенсионный уровень. Как и в других странах мира, страны Балтии сталкиваются с вызовами в обеспечении устойчивости пенсионной системы из-за демографических тенденций — уменьшения числа работающих и увеличения числа пенсионеров. В течение последних 30 лет численность населения снижается, сейчас соотношение работающих и пенсионеров в Латвии составляет примерно 2 к 1, а в будущем может достигнуть 1 к 1 — на одного работающего придется один пенсионер.
Уже сейчас средняя пенсия примерно вдвое ниже средней заработной платы, и чем меньше работающих, тем меньше будут пенсии. Это сигнал о том, что самим жителям все чаще стоит задумываться о своем пенсионном обеспечении — делать взносы в третий пенсионный уровень или создавать другие виды накоплений. На размер будущей пенсии влияет и по-прежнему высокий уровень теневой экономики. Хотя наблюдается тенденция к снижению, в Латвии он по-прежнему составляет 22,9% от ВВП, в Эстонии — 17,9%, а в Литве даже немного увеличился — до 26,4% от ВВП (данные «Индекса теневой экономики в странах Балтии», 2023 год). Работа в теневом секторе подвергает людей риску бедности в старости: получая зарплату в конверте и не участвуя ни в первом, ни во втором пенсионном уровне, человек просто лишает себя части будущей пенсии.
Финансовые привычки общества меняются медленно — осознание необходимости добровольных взносов в третий пенсионный уровень приходит не сразу. Кроме того, сравнительно низкий уровень финансовой грамотности и доходов (у многих доходы едва покрывают расходы) также мешает формированию сбережений. Влияние оказывает и то, насколько подходящий пенсионный план у человека — неверно подобранный план может существенно сказаться на размере пенсии в будущем.
В Латвии в июле прошлого года вступили в силу важные изменения, которые позволяют управляющим пенсионными активами узнать, какие клиенты находятся в каких планах второго пенсионного уровня, и обратиться к каждому лично, предлагая выбрать наиболее подходящий и выгодный для его возраста пенсионный план. В Латвии существует несколько планов второго уровня, которые существенно различаются по доле средств, которую управляющие могут инвестировать в акции компаний. Если человек долгое время находится в неподходящем для себя плане, он теряет возможность существенно увеличить свои накопления к старости. По данным компании CBL Asset Management, из 200 тысяч участников ее второго пенсионного уровня около половины формируют накопления в плане, не соответствующем их возрасту. Это значит, что если молодой человек находится в слишком консервативном плане, он ежегодно теряет возможность заработать в среднем на 4–5% больше, а в случае агрессивного роста рынка разница в доходности может достигать даже 15–20% в год. Подобная ситуация возможна и в обратном направлении — если человек предпенсионного возраста участвует в активном плане, он рискует потерять часть накоплений из-за колебаний на финансовых рынках. Это серьезная проблема, ведь большинство людей не вникают в вопрос пенсий, тем самым лишая себя возможности обеспечить достойную старость.
В Латвии периодически поднимается вопрос о том, не стоит ли последовать примеру соседей. Так, серьезные споры вызвали поправки к закону о государственном фондированном пенсионном обеспечении, согласно которым с 1 января этого года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт отчислений переводится из второго уровня в государственную нефондированную пенсионную схему, то есть в первый уровень. Это означает, что с начала года во второй пенсионный уровень направляется 5% от брутто-зарплаты (вместо прежних 6%), а 15% — в первый уровень.
Хотя участие во втором уровне на добровольной основе и перенос части первого уровня позиционируются как выгодные для общества решения, на деле это шаги близорукие и опасные, которые приведут к серьезным долгосрочным последствиям для будущих поколений. От таких решений пострадают все — как те, кто решит потратить свои накопления, живя сегодняшним днем, так и те, кто захочет их сохранить.
Долгосрочный сценарий выглядит следующим образом: государству придется компенсировать дефицит в системе социального обеспечения, повышая пенсионный возраст и значительно сокращая индексацию пенсий. Нашим детям — будущим налогоплательщикам — придется содержать ту часть населения, которая предпочла изъять свои накопления из второго уровня. Размышляя об изменениях в пенсионной системе, крайне важно учитывать их долгосрочное воздействие, а не жить от выборов до выборов, жертвуя будущим ради краткосрочной политической популярности