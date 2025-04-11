Миф о "дорогом = качественном" развеян: как выбрать хороший продукт и не переплатить

Однако требование к качеству продуктов - качество называет важнейшим критерием при совершении покупок каждый третий респондент (35%), что в целом весьма позитивно, однако только для 4% опрошенных важнее всего, проходит ли продукт какие-либо проверки качества. Возникает вопрос: а как иначе жители оценивают качество продукции, если не читая маркировку или состав продукта на этикетке? Также нужно принять во внимание, что представления о качестве продукта могут различаться. Для одних оно заключается в глубоком понимании различных проверок и требований к соответствию, которые могут отличаться в магазинах разных торговых сетей, тогда как другим достаточно убедиться в том, что у товара не истек срок годности и отсутствуют видимые признаки порчи, то есть он качественный.