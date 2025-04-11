Миф о "дорогом = качественном" развеян: как выбрать хороший продукт и не переплатить
Принимая решения о покупке товаров, люди все больше внимания обращают на цену (58%), что неудивительно, учитывая, что стоимость жизни в Латвии продолжает расти, в основном из-за инфляции и роста цен на услуги, свидетельствует опрос жителей Латвии.
Однако требование к качеству продуктов - качество называет важнейшим критерием при совершении покупок каждый третий респондент (35%), что в целом весьма позитивно, однако только для 4% опрошенных важнее всего, проходит ли продукт какие-либо проверки качества. Возникает вопрос: а как иначе жители оценивают качество продукции, если не читая маркировку или состав продукта на этикетке? Также нужно принять во внимание, что представления о качестве продукта могут различаться. Для одних оно заключается в глубоком понимании различных проверок и требований к соответствию, которые могут отличаться в магазинах разных торговых сетей, тогда как другим достаточно убедиться в том, что у товара не истек срок годности и отсутствуют видимые признаки порчи, то есть он качественный.
Время ломать мифы о качестве
В данных опроса прослеживается тенденция, что важность качества возрастает по мере увеличения возраста или уровня доходов людей. Понятно, что с приближением и наступлением зрелости мы все больше осознаем роль питания и качественных продуктов для нашего самочувствия и здоровья, соответственно меняются и продукты, которые мы кладем в наши корзинки для покупок.
С другой стороны, по мере роста уровня доходов люди готовы тратить больше денег на качественные продукты. Здесь мы должны еще раз вернуться к умению людей оценивать качество продуктов, ведь времена, когда мы ставили знак равенства между "самым лучшим" и "самым дорогим", давно прошли. Миф о том, что качественные продукты обязательно дорогие, не соответствует действительности, так как современные технологии и эффективные методы производства позволяют выпускать товары высокого качества при более низких затратах. Более того, глобальная конкуренция между производителями и торговыми предприятиями способствует снижению цен, делая качественную продукцию доступной для более широкого круга потребителей.
Позитивно, что значительная часть людей все больше понимает различные процессы производства продуктов, принципы торговли и, соответственно, считает, что высококачественные продукты можно часто или всегда покупать по низкой цене (68%). С этим утверждением чаще согласны респонденты с ежемесячным доходом более 600 евро.
Маркировка продуктов облегчает принятие решений
Один из способов, как потребители могут убедиться в качестве продукта, - это искать соответствующую маркировку. На вопрос о том, как часто перед покупкой респонденты обращают внимание на информацию о проверке качества и безопасности на упаковках продуктов, 34% признались, что делают это редко или не делают вообще.
Эту маркировку при принятии решения регулярно использует каждый третий опрошенный (32%), а еще треть призналась, что обращает на нее внимание время от времени (36%). И недаром отдельные группы населения ценят эту маркировку - это способствуют более здоровому и устойчивому выбору, а также поддерживает производителей, соблюдающих высокие стандарты качества.
Опрос проводился в марте 2025 года медиаагентством Mindshare по заказу Lidl Latvija. В опросе приняли участие 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.