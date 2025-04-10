В Латвии резко подскочили объемы продаж легковых авто. Что случилось?
В Латвии в первом квартале этого года было зарегистрировано в общей сложности 4777 новых легковых автомобилей, что на 22,3% больше, чем за соответствующий период 2024 года.
Согласно данным, обобщенным Автомобильной ассоциацией, наиболее популярными в первом квартале этого года были легковые автомобили марки Toyota — зарегистрировано 961 такое транспортное средство, что составляет 20,1% от всех проданных новых легковых автомобилей и на 35,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
За ней следует Škoda с долей рынка 13,1% — продано 627 таких автомобилей, что на 13,6% больше, чем в первом квартале 2024 года. На третьем месте — автомобили марки Volkswagen: продано 571 транспортное средство этой марки, что на 20% больше, чем год назад, а их доля рынка составила 12%.
На четвертом месте расположились автомобили Nissan, доля которых с 397 проданными машинами составила 8,3%. Продажи Nissan выросли в 2,1 раза. Пятерку самых популярных марок замыкают автомобили Audi с долей рынка 5,1% (244 проданных автомобиля), что в 2,2 раза больше, чем в первом квартале 2024 года.
В Латвии в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 17 128 новых легковых автомобилей, что на 7,2% меньше, чем в 2023 году.
Чем вызван всплеск продаж новых авто в начале этого года, эксперты пока не объяснили.