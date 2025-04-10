В Латвии резко подскочили объемы продаж легковых авто. Что случилось?

За ней следует Škoda с долей рынка 13,1% — продано 627 таких автомобилей, что на 13,6% больше, чем в первом квартале 2024 года. На третьем месте — автомобили марки Volkswagen: продано 571 транспортное средство этой марки, что на 20% больше, чем год назад, а их доля рынка составила 12%.