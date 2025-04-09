Трагический финал поисков пропавшей в Елгаве Лигиты: ее тело найдено в реке
Жительница Елгавы Лигита пропала без вести 4 апреля. Во вторник спасатели извлекли ее тело из реки Свете. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, сообщает "Degpunktā".
43-летняя Лигита Стамере вышла из своего дома на улице Пернавас в Елгаве 4 апреля и с тех пор ее никто не видел. Родные сообщили о ее исчезновении в полицию. Через два дня личные вещи женщины были найдены в поселке Тушкю — на противоположной стороне города. Остается неизвестным, как она туда попала: пешком, на автобусе или другим способом.
История закончилась трагично: 8 апреля спасатели обнаружили тело Лигиты в реке Свете, рядом с местом, где были найдены ее вещи. Полиция не выявила следов насилия, что вызывает обсуждения о возможной причине смерти. Местные жители предполагают, что речь может идти о самоубийстве. Точные обстоятельства гибели Лигиты пока не ясны, но, по всей видимости, это действительно был суицид.
В Латвии доступна круглосуточная бесплатная линия психологической помощи по телефону 116123 — для тех, кто страдает от депрессии или испытывает суицидальные мысли.
Также можно обратиться за поддержкой в кризисный центр Skalbes: 67 222 922 или 277 222 92 (круглосуточно). В экстренных ситуациях звоните в Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 или обратитесь к тому, кто может вам помочь.