Трагический финал поисков пропавшей в Елгаве Лигиты: ее тело найдено в реке

43-летняя Лигита Стамере вышла из своего дома на улице Пернавас в Елгаве 4 апреля и с тех пор ее никто не видел. Родные сообщили о ее исчезновении в полицию. Через два дня личные вещи женщины были найдены в поселке Тушкю — на противоположной стороне города. Остается неизвестным, как она туда попала: пешком, на автобусе или другим способом.