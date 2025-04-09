В PVD сообщили, удалось ли им найти источник загадочной инфекции, от которой пострадали десятки детей

В ходе этой вспышки инфекции E. coli выявлено уже более 50 случаев заболевания, большинство из которых – среди детей. Случаи заражения зарегистрированы в различных районах Риги, Лиепае, Елгаве, а также в Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южно-Курземском краях. Медики сообщили, что анализ заболеваемости в настоящее время не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.