В PVD сообщили, удалось ли им найти источник загадочной инфекции, от которой пострадали десятки детей
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проверила 140 отобранных образцов пищевых продуктов и 19 смывов, в том числе с рук персонала. Но кишечная палочка E. coli пока так и не найдена.
Также служба получила результаты по 84 смывам, исследованным на соответствие гигиеническим критериям. Все образцы соответствовали нормам.
На основе информации, предоставленной Центром профилактики и контроля заболеваний, проверены 36 учебных заведений, три производственных предприятия, четыре оптовых торговых компании, а также проведены многочисленные проверки в различных торговых точках.
Всего было отобрано 212 образцов пищевых продуктов и 282 смыва. Остальные образцы продолжают исследоваться в лаборатории Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR.
В ходе этой вспышки инфекции E. coli выявлено уже более 50 случаев заболевания, большинство из которых – среди детей. Случаи заражения зарегистрированы в различных районах Риги, Лиепае, Елгаве, а также в Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южно-Курземском краях. Медики сообщили, что анализ заболеваемости в настоящее время не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.
Врачи также считают маловероятным, что заражение происходило за пределами учебных заведений, поскольку не наблюдается случаев заболевания среди тех, кто их не посещал.