Lux Express отправил уже второе письмо государству: перевозим детей и инвалидов - а компенсаций нет до сих пор
Крупнейший в странах Балтии автобусный перевозчик Lux Express обратился в Министерство сообщения с официальным заявлением, в котором просит компенсировать убытки, связанные со льготами на проезд, при выполнении коммерческих рейсов в Латвии, сообщили в компании.
"Это уже второе письмо в госучреждения, содержащее подобную просьбу, с учетом того, что в Латвии Lux Express уже почти год выполняет коммерческие рейсы и перевозит пассажиров, пользующихся предоставленными государством льготами на оплату проезда, однако мы не получили никакой компенсации", - говорит член правления Lux Express Алдис Кибенс.
До того, как приступить к коммерческим перевозкам на региональном маршруте Лиепая-Рига-Даугавпилс в мае прошлого года, компания получила устные гарантии в Автотранспортной дирекции (АТД) и МС, что государство разработает регулирование для компенсаций, отмечает Кибенс, добавляя, что прошло уже больше года и в этом процессе не наблюдается никакого движения к результату. Кроме того, в феврале 2025 года АТД отказалась предоставить компенсацию, сославшись на отсутствие правового регулирования для расчета и выплаты таких компенсаций.
До конца 2024 года Lux Express добросовестно обеспечивал услуги по перевозке пассажиров, в том числе детей, инвалидов и других категорий пассажиров, в связи с чем понес значительные убытки, превысившие 317 тыс. евро.
В адресованном министерству заявлении Lux Express отмечает, что требование компенсации основано на регулах Европейского союза и вердикте Суда Европейского союза, обязывающих страны-участницы компенсировать поставщикам общественной услуги убытки, связанные с установленными государством льготами.
"Мы по-прежнему надеемся, что Минсообщения будет действовать в соответствии с правовыми нормами Латвии и Евросоюза и обеспечит выплату компенсаций, установленных законом. Кроме того, мы пригласили министерство на встречу, чтобы обсудить эти вопросы, а также развитие коммерческих перевозок в Латвии и его положительное влияние на латвийский бюджет", - подчеркивает член правления Lux Express Latvija.
Как уже сообщалось, за неполные восемь месяцев прошлого года Lux Express перевез по внутрилатвийским маршрутам более 200 тысяч пассажиров. За этот же период было перевезено более 10 тысяч иностранных гостей - в Лиепаю и Даугавпилс. Больше всего туристов было из Эстонии, за ними следуют туристы из Германии и других стран. Все рейсы по маршрутам Рига-Лиепая и Лиепая-Даугавпилс выполняются автобусами Irizar i6s Efficient 2023 года выпуска, предлагающими один из самых высоких уровней комфорта в отрасли. Все автобусы оборудованы туалетами, wi-fi, медийными экранами с контентом, в том числе и на латышском языке. Пассажирам также предлагаются бесплатные горячие напитки.