Lux Express отправил уже второе письмо государству: перевозим детей и инвалидов - а компенсаций нет до сих пор

Как уже сообщалось, за неполные восемь месяцев прошлого года Lux Express перевез по внутрилатвийским маршрутам более 200 тысяч пассажиров. За этот же период было перевезено более 10 тысяч иностранных гостей - в Лиепаю и Даугавпилс. Больше всего туристов было из Эстонии, за ними следуют туристы из Германии и других стран. Все рейсы по маршрутам Рига-Лиепая и Лиепая-Даугавпилс выполняются автобусами Irizar i6s Efficient 2023 года выпуска, предлагающими один из самых высоких уровней комфорта в отрасли. Все автобусы оборудованы туалетами, wi-fi, медийными экранами с контентом, в том числе и на латышском языке. Пассажирам также предлагаются бесплатные горячие напитки.