"Малыш, мышонок, любименький, все будет хорошо". Как бабушка спасла внуку жизнь - рассказ NMPD
Губы годовалого мальчика становились все более синими, он едва дышал, а в телефонной трубке мать сквозь слезы умоляла о помощи - с такой ситуацией недавно столкнулся диспетчер 113. Но в тот судьбоносный момент рядом оказалась бабушка ребенка, которая мгновенно среагировала и спасла малышу жизнь.
Бабушка, следуя указаниям врача-консультанта по телефону, действовала решительно и оказала мальчику первую помощь до прибытия медиков. Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) опубликовала эту историю в соцсетях, напоминая, насколько важны быстрая реакция и правильные действия в критических ситуациях. Медики также поблагодарили команду коллег, которые оперативно прибыли на помощь и профессионально справились с тяжелым моментом.
Вот история, опубликованная Службой неотложной медицинской помощи:
В телефонной трубке мать в отчаянии плакала. Губы ребенка были синими. Ее годовалый сын был без сознания и едва дышал. У мальчика начались судороги. "Пожалуйста, приезжайте быстро! Пожалуйста, быстрее!" — снова и снова повторяла она диспетчеру 113, пока в какой-то момент не сорвалась. Маленького мальчика в тот роковой момент спасла его бабушка, которая оказалась рядом и мгновенно отреагировала.
Диспетчер: Скажите маме, что бригада уже выехала и едет. Вы бабушка? Я соединю вас с нашим врачом-консультантом, и вы продолжите разговор. Включите громкую связь. Слушайте внимательно и делайте все, как скажут.
Врач-консультант: Ребенок сейчас в сознании?
Бабушка: Он еле дышит…
Врач-консультант: Омоем ему лобик прохладной водой. Пока бригада NMPD едет, я буду с вами и помогу. Смочите лицо ребенка прохладной водой с помощью носового платка или полотенца.
Бабушка: Делаем!
Врач-консультант: Отлично! Положите ему прохладный компресс на лоб. Судороги сейчас есть?
Бабушка: Нет.
Врач-консультант: Прекрасно. Продолжайте аккуратно протирать лицо и шею влажным платком или полотенцем.
Бабушка: Он как будто захлебывается, дышит с трудом...
Врач-консультант: Медики уже едут. Скажите маме, чтобы не плакала, мне трудно слышать дыхание ребенка. Я должна слышать дыхание! Положите ребенка на бок — если его начнет рвать, он не захлебнется.
На фоне слышны рыдания матери. Она совсем рядом. В то же время слышно, как бабушка оказывает ребенку помощь. Ее действия уверенные и спокойные. Время от времени она повторяет как заклинание: "Малыш, мышонок, любименький, все будет хорошо. Мышонок, любименький, все будет хорошо. Мышонок, любименький, все будет хорошо..." С надеждой, что слова могут исцелить.
Врач-консультант: Стало спокойнее? Смотрим!
Бабушка: Он вроде бы дышит, но слабо... как будто хватает воздух!
Врач-консультант: Лицо не посинело?
Бабушка: Губки становятся все более синими...
Врач-консультант: Медики вот-вот будут. Я вижу, они уже подъезжают к вашему дому.
Бабушка продолжает. И неустанно повторяет: "Скоро, любименький, мышонок. Скоро, любименький, мышонок..." Но вдруг ее голос срывается!
Бабушка: Он не дышит! Не дышит!
Врач-консультант: Кладем его на твердую поверхность. Положите на стол. Немного запрокиньте голову, одной рукой держите лоб, другой — чуть приподнимите подбородок, чтобы рот был приоткрыт. Сделайте два выдоха ему в рот. А теперь на середину груди, на грудину, кладите одну руку. Начинайте надавливать на середину грудины одной рукой. Я буду считать, а вы сжимайте в том ритме, в котором я говорю.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре… Нажимаем одновременно с моим счетом. Медики уже у вашего дома. Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре… Продолжайте делать массаж сердца. Еще раз — два вдоха ему в рот. А теперь снова нажимаем. Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре… Он не дышит?
Бабушка: Нет!
Именно в этот момент связь с врачом-консультантом прервалась. Это произошло потому, что в двери вбежала бригада неотложной медицинской помощи и взяла оказание помощи в свои руки. Они боролись за жизнь ребенка. Состояние было крайне тяжелым. Через несколько минут прибыла и специализированная бригада врачей, которая подключается в самых сложных ситуациях. Обе бригады совместными усилиями сделали все возможное и даже невозможное, чтобы спасти малыша. После этого ребенка доставили в больницу, где его уже ждали врачи, зная, что поступит очень тяжелый пациент.
С тех пор прошло немного времени, и мы получили слова благодарности от родителей и бабушки с дедушкой — диспетчеру, врачу-консультанту и обеим бригадам неотложной помощи за оперативную и профессиональную помощь. Родные также подчеркнули, что такие ситуации закаляют и заставляют задуматься, насколько важно быть готовыми правильно действовать в критический момент. Да, и самое радостное — малыш жив и здоров!
Жизнь ребенка спасли: диспетчер экстренного телефона 113 Лига Ковальчук, врач-консультант Елена Спруча, а также сотрудники 103-й бригады интенсивной терапии — Лаура Пуле, Лариса Пашнина, Андрей Митрофанов и 199-я специализированная бригада врачей — Виктор Горовенко и Улдис Цериньш.
Служба неотложной медицинской помощи напоминает: в критических ситуациях, когда на кону человеческая жизнь, пока бригада в пути, диспетчер экстренного номера 113 или врач-консультант будет с вами на связи и готов помочь. Он будет контролировать ситуацию и подсказывать, что делать. В такие моменты время беспощадно: важна каждая минута, даже секунда. Чем быстрее отреагируют окружающие, тем выше шансы выжить. Поэтому в подобных случаях крайне важно уметь и быть готовыми оказать первую помощь.