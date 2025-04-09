"Малыш, мышонок, любименький, все будет хорошо". Как бабушка спасла внуку жизнь - рассказ NMPD

Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре… Нажимаем одновременно с моим счетом. Медики уже у вашего дома. Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре… Продолжайте делать массаж сердца. Еще раз — два вдоха ему в рот. А теперь снова нажимаем. Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре… Он не дышит?