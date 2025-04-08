Латвийцев предупреждают о сильном снегопаде и порывистом ветре - возможны локальные перебои в электроснабжении

Над территорией Латвии пройдет зона осадков, которая принесет в восточные районы снегопад, - там образуется снежный покров толщиной от двух до четырех сантиметров. Дороги на отдельных участках обледенеют, и видимость во время снегопада будет временами ухудшаться до 500-1000 метров.