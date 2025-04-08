Эпидемиолог: у некоторых зараженных E. coli не было симптомов

Перевощиков подтвердил, что расследования Центра профилактики и контроля заболеваний на данный момент указывают как минимум на два источника заражения. Он не стал называть подозреваемые продукты, чтобы избежать ошибок, и признал, что источник заражения может быть и не найден, так как пройдет время, и продукт, о котором идет речь, может быть уже не в обороте.