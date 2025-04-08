Mākoņi.
В Латвии
Сегодня 09:05
Во вторник более облачно будет в восточных районах страны
Во вторник в Латвии ожидается относительно солнечная погода, больше облаков будет в восточной части страны, где местами пройдет небольшой кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
Ветер будет дуть с севера, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется лишь до +2...+7 градусов.
В Риге ожидается легкая облачность, без осадков. Северный ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +5 градусов.