Обрушенные стены, трещины и пепел: в Смилтене в квартире взорвался газ, хозяйке требуется помощь

Сначала люди подумали, что произошел просто пожар, поскольку громкого шума никто не слышал. Но когда зашли в квартиру, открылась жуткая картина — часть стен обрушилась, а взрыв оставил многочисленные трещины. Больше всего пострадали конструкции, находившиеся рядом с газовым баллоном. Сейчас источник взрыва выставлен во двор — его поставили у одной из берез.