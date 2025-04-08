Обрушенные стены, трещины и пепел: в Смилтене в квартире взорвался газ, хозяйке требуется помощь
Сильное задымление и необычные звуки появились в одной из квартир на втором этаже в окрестностях Смилтене. Жильцы дома успели эвакуироваться, и вскоре после этого прогремел взрыв из-за газового баллона, в результате которого обрушились стены квартиры. От беды удалось спастись всем — как людям, так и домашним животным, сообщает "Degpunktā".
Во дворе дома в нескольких местах сложены обгоревшие вещи — их вынесли из пострадавшей квартиры на втором этаже. Последствия пожара ощутили и жильцы нижних этажей: у них повреждены потолки и отклеились обои. Однако распознать, что на верхнем этаже происходит что-то серьезное, соседи смогли лишь по звукам подъехавших оперативных служб — на момент начала возгорания явных признаков бедствия не было.
Сначала люди подумали, что произошел просто пожар, поскольку громкого шума никто не слышал. Но когда зашли в квартиру, открылась жуткая картина — часть стен обрушилась, а взрыв оставил многочисленные трещины. Больше всего пострадали конструкции, находившиеся рядом с газовым баллоном. Сейчас источник взрыва выставлен во двор — его поставили у одной из берез.
Женщине предоставлено временное жилье, которое выделило самоуправление.
Она говорит, что сейчас ей особенно пригодилась бы помощь — нужны рабочие руки, чтобы очистить помещение от разрушенных и сгоревших вещей. Всех, кто может прийти на помощь и помочь с выносом тяжелых строительных обломков, просят связаться с Велтой по телефону 25971620.