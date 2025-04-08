Не опасные мы! Латвийские белорусы протестуют против идеи запретить им покупать недвижимость

Общество заявляет, что понимает связь этих ограничений с геополитической ситуацией и усилением безопасности Латвии, однако подчеркивает: лишение имущественных прав лиц под международной защитой противоречило бы стандартам Европейского Союза и международного права. По мнению объединения, такой абсолютный запрет не учитывает индивидуальные обстоятельства и юридический статус, что может создать неравное отношение и дискриминацию.