Не опасные мы! Латвийские белорусы протестуют против идеи запретить им покупать недвижимость
Белорусское общество Supolka, действующее в Латвии, направило в Юридическую комиссию Сейма возражения против планов запретить гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в Латвии.
В настоящее время комиссия работает над Законом об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, который, среди прочего, предусматривает, что зарегистрированную в Латвии недвижимость по наследству смогут получать граждане России и Беларуси только до четвертой степени родства включительно.
В письме выражена обеспокоенность законодательными инициативами, ограничивающими имущественные права граждан Беларуси, включая тех, кто получил в Латвии международную защиту.
Общество заявляет, что понимает связь этих ограничений с геополитической ситуацией и усилением безопасности Латвии, однако подчеркивает: лишение имущественных прав лиц под международной защитой противоречило бы стандартам Европейского Союза и международного права. По мнению объединения, такой абсолютный запрет не учитывает индивидуальные обстоятельства и юридический статус, что может создать неравное отношение и дискриминацию.
В письме отмечается, что граждане Беларуси с международной защитой уже прошли углубленную проверку и процедуры оценки безопасности, и нет оснований считать их угрозой государственной безопасности.
Напомним, что проект Закона об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, предусматривает запрет гражданам России и Беларуси или их юридическим лицам приобретать недвижимость в Латвии. Цель законопроекта - предотвратить действия, вредящие интересам Латвийского государства или представляющие опасность, а также обход международно установленных санкций.