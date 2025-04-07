"Мне не нравятся бомбардировки": Трамп рассказал, как идут переговоры с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Россией о мире в Украине продолжаются.
Как сообщает DW, с такими словами президент США выступил в понедельник, 7 апреля. "Мы говорим с Россией. Мы хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут люди и тысячи молодых людей. Это ужасная вещь, которая не должна была начаться. Она не началась бы, если бы я был президентом", - сказал Дональд Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Тем временем в Кремле заявили, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты следующих контактов.
В начале апреля столицу США посетил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он стал первым высокопоставленным чиновником РФ, кто прибыл в США после начала войны в Украине. По данным CNN, для этого власти США временно сняли с Дмитриева санкции.