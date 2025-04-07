Река Вилдога в Лигатненской волости снова свободна: путь для миграции рыб восстановлен
В марте 2025 года в Лигатненской волости были успешно завершены работы по реконструкции двух водопропускных сооружений на реке Вилдога. В результате улучшено свободное течение реки и обеспечена беспрепятственная миграция рыб и других организмов.
Эти работы являются частью более масштабного комплекса природоохранных мероприятий в рамках проекта Всемирного фонда природы и бренда Mangaļi под названием "За чистые реки", цель которого - поэтапная ликвидация непреодолимых для рыб преград в реках Латвии.
До сих пор две трубы на реке Вилдога препятствовали передвижению рыб и других организмов. Малые реки играют важную роль как места обитания рыб. Их можно сравнить с детскими садами — именно здесь молодь находит укрытие. Если "перекрыть" такие реки различными препятствиями, рыбам ничего не остается, кроме как выживать в более опасных местах — в больших реках, где шансы на выживание значительно ниже. Поэтому реконструкция подобных водопропускных сооружений, устраняющая барьеры, является критически важной. "Каждый такой реконструированный участок — это не просто техническое улучшение, а долгосрочная инвестиция в восстановление природы. Восстановленные трубы на реке Вилдога открывают путь не только рыбам, но и всей природной экосистеме, которая тысячелетиями была естественной частью речной среды. Наша цель — сделать такие места в Латвии более многочисленными, чтобы реки вновь обрели дыхание и могли выполнять свои природные функции. Мы рады, что можем реализовать эту цель вместе с брендом Mangaļi, который своим участием подает пример устойчивого ведения бизнеса. Надеемся, что это сотрудничество вдохновит и другие компании смело поддерживать проекты по восстановлению природы по всей Латвии", — говорит Магда Йентгена, руководитель программы Всемирного фонда природы по Балтийскому морю и пресноводным экосистемам.
По информации Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) и Управления по охране природы (DAP), подобные преграды в малых реках существенно влияют на биологическое разнообразие, снижают устойчивость популяций и увеличивают риск их исчезновения. Поэтому все большее внимание уделяется устранению искусственных преград в реках. Именно поэтому в новом регламенте ЕС о восстановлении природы поставлена цель — освободить к 2030 году 25 000 км рек.
Оба проблемных участка были реконструированы с применением экологичных решений. Прежние, непреодолимые для рыб трубы заменены на открытые конструкции, которые обеспечивают стабильное, близкое к природным условиям течение с естественным речным дном. Так был создан участок реки, на котором больше нет преград для свободного передвижения рыб и других организмов вверх и вниз по течению.
В работах участвовали как специалисты по дорожной инфраструктуре, так и экологи и инженеры, в сотрудничестве с представителями местного самоуправления. При реконструкции учитывались гидрологические условия и долгосрочная надежность инфраструктуры.
В Латвии все еще остаются тысячи непреодолимых для рыб препятствий, но каждый подобный проект приближает нас к жизнеспособным и здоровым рекам, в которых гармонично сосуществуют человеческая инфраструктура и естественное течение воды.