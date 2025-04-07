Река Вилдога в Лигатненской волости снова свободна: путь для миграции рыб восстановлен

До сих пор две трубы на реке Вилдога препятствовали передвижению рыб и других организмов. Малые реки играют важную роль как места обитания рыб. Их можно сравнить с детскими садами — именно здесь молодь находит укрытие. Если "перекрыть" такие реки различными препятствиями, рыбам ничего не остается, кроме как выживать в более опасных местах — в больших реках, где шансы на выживание значительно ниже. Поэтому реконструкция подобных водопропускных сооружений, устраняющая барьеры, является критически важной. "Каждый такой реконструированный участок — это не просто техническое улучшение, а долгосрочная инвестиция в восстановление природы. Восстановленные трубы на реке Вилдога открывают путь не только рыбам, но и всей природной экосистеме, которая тысячелетиями была естественной частью речной среды. Наша цель — сделать такие места в Латвии более многочисленными, чтобы реки вновь обрели дыхание и могли выполнять свои природные функции. Мы рады, что можем реализовать эту цель вместе с брендом Mangaļi, который своим участием подает пример устойчивого ведения бизнеса. Надеемся, что это сотрудничество вдохновит и другие компании смело поддерживать проекты по восстановлению природы по всей Латвии", — говорит Магда Йентгена, руководитель программы Всемирного фонда природы по Балтийскому морю и пресноводным экосистемам.