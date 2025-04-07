Порог успеваемости на экзаменах решили не повышать, чтобы дети не остались вовсе без образования

Если бы в 2023/2024 учебном году минимальный порог составлял 15%, экзамен по математике не сдали бы еще 970 девятиклассников, и количество проваливших экзамен достигло бы 1563 учащихся, или 8,29% общего числа сдававших экзамен. Экзамен по английскому языку не сдали бы 498 школьников, или 2,7% общего числа, а экзамен по латышскому языку - 239 учеников, или 1,29%. На этапе среднего образования порог для сдачи централизованных экзаменов в 12-х классах в этом учебном году составляет 20%, как было установлено ранее.