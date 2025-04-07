Ни проехать, ни пройти: рижане недовольны строительными работами на улице Слокас
Объединение Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей") недовольно организацией движения у строительной площадки в Риге на улице Сколас, возле культурного центра Kaņepe.
Как сообщают активисты, на указанном участке с одной стороны улицы перекрыты тротуар и велодорожка. Для обхода стройплощадки предусмотрены два пешеходных перехода. Такие ограничения мобильности рассчитаны примерно на год.
Активисты указывают, что решение Рижской думы заставлять пешеходов и велосипедистов дважды пересекать проезжую часть не соответствует правилам правительства, которые требуют организации временной пешеходной дорожки в обход зоны строительных работ на той же стороне улицы.
Из-за изменений на практике большинство пешеходов и велосипедистов передвигаются по проезжей части. В свою очередь, водители игнорируют новую схему движения, останавливаясь на пешеходных переходах и создавая угрозу для пешеходов.
В знак протеста против этой ситуации активисты 9 апреля проведут пикет, призывая Департамент общественного пространства и мобильности Рижской думы улучшить безопасность на улице Сколас.