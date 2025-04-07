Температурные "качели" продолжатся: скоро в Латвии потеплеет до +25 градусов, потом опять возможен снег

На этой неделе временами ожидается дождь и снег, при этом в ночь на пятницу на востоке страны может выпасть более 5 см снега. Также ожидается порывистый ветер. Ночью на большей территории страны температура воздуха будет ниже нуля, а днем не превысит +10 градусов.