Кошачья выставка "FIFe Baltijas uzvarētājs 2025"
6 апреля в Елгаве, в Олимпийском центре Земгале, прошла международная выставка кошек FIFe Baltijas uzvarētājs 2025. Там вручили специальные кубки ...
ФОТО: в Елгаве собрались самые красивые кошки Европы - победил кот с именем, достойным аристократа
В воскресенье в Елгаве, в Олимпийском центре Земгале, прошла международная выставка кошек FIFe Baltijas uzvarētājs 2025. Там вручили специальные кубки Jelgavas kaķis 2025 трем любимцам публики — котам, которые набрали наибольшее количество голосов зрителей.
Золотой кот Елгавы 2025 — благородный норвежский лесной кот по имени Златан В. Иннланд, дома ласково зовущийся Златанчик. Он живет в Валмиере, в конце апреля ему исполнится шесть лет. Как рассказала хозяйка Дайга Лаце, кот весит чуть больше 10 килограммов и уже стал отцом 30 котят. «У него отличный характер, он прекрасный компаньон. Котам этой породы важно общение с людьми», — говорит она.
Серебряным котом Елгавы стал двухлетний британский короткошерстный кот Джумбо ван Сильвер, живущий в Риге. Его хозяйка, Наталья Петровска-Авраменко, отметила, что несмотря на юный возраст, Джумбо уже успел поучаствовать в ряде международных выставок. Он очень терпелив как к людям, так и к другим животным. Характер у него, как и у многих британцев, спокойный, а любимое занятие — дремать.
Бронзовый кот Елгавы — 1,3-летний бенгальский кот Вильям, живущий в Адажи. По словам его хозяйки Кристине Бремзе, Вильям — очень ласковый и общительный. «На выставке он перецеловал кучу детей — возможно, именно поэтому они и отдали свои голоса за него», — улыбается она. Ее кот отличается шелковистой шерстью, которая не прилипает к поверхностям.
Выставка проводится в Латвии раз в три года и собирает сотни кошек из разных стран Европы. В этом году было представлено более 25 пород, включая редкие и беспородные кошки, которые также боролись за титулы.
Организатор выставки Анжела Фомичева в разговоре с агентством LETA подчеркнула, что мероприятие проведено по стандартам одной из самых престижных мировых выставок. Титул победителя, присужденный здесь, будет закреплен за кошкой на всю жизнь. А почетный титул Baltic Winner внесут в родословную и в официальное имя кота. За него боролись 300 участников, и лишь 34 из них стали обладателями этого звания.