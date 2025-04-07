ФОТО: в Елгаве собрались самые красивые кошки Европы - победил кот с именем, достойным аристократа

Организатор выставки Анжела Фомичева в разговоре с агентством LETA подчеркнула, что мероприятие проведено по стандартам одной из самых престижных мировых выставок. Титул победителя, присужденный здесь, будет закреплен за кошкой на всю жизнь. А почетный титул Baltic Winner внесут в родословную и в официальное имя кота. За него боролись 300 участников, и лишь 34 из них стали обладателями этого звания.