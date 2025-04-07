Почти как в Дубае! В Польше откроется самый большой отель на Балтийском побережье
Гостиничный комплекс Gołębiewski в Поберово уже привлекает внимание своими размерами и уникальным дизайном. Новые фотографии, опубликованные на странице отеля в Facebook, подтверждают, что проект близится к завершению.
Строительство гостиницы началось еще в 2018 году и стало воплощением амбициозной мечты Тадеуша Голебевского — основателя одноименной сети отелей. К сожалению, сам предприниматель не дожил до завершения проекта: он скончался в 2022 году. Тем не менее работа продолжилась, и сейчас комплекс практически готов к приему гостей — свежие фотографии на официальной странице отеля в Facebook подтверждают, что открытие не за горами, сообщает poland-insider.com.
Как сообщалось, на территории комплекса создано пять открытых бассейнов, однако в ходе строительства выяснилось, что официального разрешения на их возведение получено не было. В настоящее время проводится процесс легализации, чтобы обеспечить их соответствие всем нормам.
В отеле будет 1200 номеров, в которых смогут разместиться около 3000 гостей. Их будут обслуживать 500 сотрудников. Также посетителей ждут рестораны, четыре парковки, 16 конференц-залов, кинотеатры, СПА-центр, спортивные площадки для баскетбола и тенниса, скалодром и гигантский аквапарк с водными горками, сауной, „дикой рекой“, бассейнами, джакузи и даже искусственной волной — как внутри, так и под открытым небом.
Представители отеля подтвердили, что работы идут по графику и официальное открытие объекта состоится в ближайшие месяцы.
Опубликованные фотографии открывают грандиозный вид – отель уже выглядит завершенным и гармонично вписывается в ландшафт побережья Балтийского моря. Пользователи социальных сетей не скрывают своего волнения!