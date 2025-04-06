Во Франции судят блогера, который ради лайков посадил в клетку сотни ежей

Молодой человек признал, что за четыре года, с 2020 по 2024-й, поймал с такой целью более 250 ежей, а "персональным рекордом" были 32 ежа за два часа. "Теперь, когда я стою перед вами, это уже не так смешно", - сказал он судье. При этом парень утверждает, что после фото- и видеосъемок отпустил всех животных обратно в природу.