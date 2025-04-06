Минобороны хочет перевооружить всю мотострелковую бригаду Сухопутных войск

Контракт с испанской компанией предусматривает возможность обсуждения закупки дополнительных платформ в дополнение к уже утвержденным 42 боевым машинам, количество и сроки поставки которых окажут соответствующее влияние на стоимость. Этот дополнительный запрос станет основой для дальнейших переговоров с испанской компанией о возможном производстве или сборке платформ на месте в Латвии. Договор предусматривает участие местной промышленности в выполнении договора в объеме 30% от общей суммы договора, сообщили в министерстве.