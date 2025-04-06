Даже монахини пользовались шпаргалками: половина россиян не может сдать экзамен по латышскому языку
Часть проживающих в Латвии граждан России на следующей неделе начнет сдавать экзамен на знание государственного языка, чтобы подать документы на получение статуса постоянного жителя Европейского союза. Насколько активно граждане России записываются на экзамен по латышскому языку и каковы результаты? Ответы на эти вопросы искала передача "360 Ziņneši".
Для получения статуса постоянного жителя ЕС гражданам России, проживающим в Латвии, необходимо подтвердить знание латышского языка как минимум на уровне A2. Это касается тех, кто до получения гражданства России был негражданином или гражданином Латвии — всего около 4650 человек. На данный момент экзамен должны сдать 2073 человека, но записалась на него лишь треть от этого числа. Записаться можно до 24 апреля, а экзамены будут проходить до середины мая.
Если эти люди не сдадут экзамен на нужном уровне, 15 июля они утратят право на постоянное пребывание в Латвии. Это означает, что их дальнейшее пребывание в стране будет считаться незаконным, и в течение 30 дней им придется покинуть Латвию.
Освобождаются от необходимости предоставлять подтверждение знания языка лица старше 75 лет, а также те, у кого есть заключение врача-реабилитолога. Текущая статистика сдачи экзаменов выглядит довольно удручающе — по данным Государственного центра содержания образования, около 50%, а порой и больше, не справляются с экзаменом. Тяжелее всего дается письменная часть.
Во время сдачи экзаменов некоторые граждане России прибегали к шпаргалкам и использованию запрещенных технологий, к которым, как сообщается, прибегали даже монахини.