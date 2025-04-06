Даже монахини пользовались шпаргалками: половина россиян не может сдать экзамен по латышскому языку

Для получения статуса постоянного жителя ЕС гражданам России, проживающим в Латвии, необходимо подтвердить знание латышского языка как минимум на уровне A2. Это касается тех, кто до получения гражданства России был негражданином или гражданином Латвии — всего около 4650 человек. На данный момент экзамен должны сдать 2073 человека, но записалась на него лишь треть от этого числа. Записаться можно до 24 апреля, а экзамены будут проходить до середины мая.