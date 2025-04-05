Ученые определили самое красивое в мире имя, которое также очень популярно в Латвии

Имя София приобрело популярность по всему миру – его используют не только в греческом, но и в славянских, романских и германских языках. Вариации этого имени встречаются практически в каждой культуре. В Латвии София также является одним из часто выбираемых имен для новорожденных девочек. Родителям оно нравится не только из-за красивого звучания, но и благодаря значению – символу мудрости, элегантности и универсальности, качествам, которые многие хотят видеть в своих детях.