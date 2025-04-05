В субботу солнце будет чередоваться с облаками, местами ожидается снег

В столице в первой половине дня будет облачно, но после обеда небо прояснится. Утром ожидаются осадки. В Риге будет дуть умеренный ветер, порывами до 15–18 метров в секунду, а утром и перед обедом усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит всего +3…+4 градуса.