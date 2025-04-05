Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:17
В субботу солнце будет чередоваться с облаками, местами ожидается снег
По прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в первой половине дня облака принесут снег и мокрый снег в разных районах.
Ближе к полудню осадки постепенно прекратятся. Северный и северо-восточный ветер будет дуть умеренно, но местами довольно сильно, порывами достигая 15–19 метров в секунду, а в западных и центральных районах - до 20–21 метра в секунду. Температура воздуха не поднимется выше +1…+6 градусов.
В столице в первой половине дня будет облачно, но после обеда небо прояснится. Утром ожидаются осадки. В Риге будет дуть умеренный ветер, порывами до 15–18 метров в секунду, а утром и перед обедом усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит всего +3…+4 градуса.