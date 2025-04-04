В субботу в Латвии - метель и сильный ветер, местами выпадет до 5 см снега
В субботу в Латвии местами ожидаются осадки — преимущественно снег и метель. В отдельных районах, главным образом в восточной части страны, возможен интенсивный снегопад, сообщают синоптики.
Наибольшее количество осадков ожидается в период с конца ночи до середины дня. Вечером в субботу погода прояснится.
Во многих местах образуется тонкий и кратковременный снежный покров, но местами — с наибольшей вероятностью в Видземе — может выпасть более пяти сантиметров снега. На дорогах будет скользко.
Северный и северо-восточный ветер в порывах усилится до 15–22 метров в секунду, самые сильные порывы ожидаются в течение дня в Курземе, Земгале и особенно в Юрмале. Температура воздуха ночью и днем составит от -2 до +5 градусов.
В Риге в субботу небо будет затянуто облаками, временами возможны осадки — в основном в виде метели. Вечером погода прояснится. Северо-западный ветер сменится северным, северо-восточным и местами усилится в порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит от 0 до +3 градусов.