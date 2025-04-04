Эксперты: расследование заражения E. coli сопровождается ошибками и промедлением

При расследовании важно получить ответы на несколько вопросов. Заразились ли люди из одного источника или из нескольких? Имеются ли случаи передачи инфекции от человека к человеку? Также необходимо выяснить источник заражения - либо он давно съеден, либо еще сохраняется риск заражения других людей. Хотя некоторые ответы невозможно получить быстро по объективным причинам, эксперты полагают, что выводы надо сделать уже теперь. Есть опасения, что образцы пациентов могли быть доставлены в лабораторию с опозданием. Когда были привезены первые образцы, лаборатория не говорит. Ошибки, допущенные при расследовании данной вспышки, не ускользнули от внимания ни врачей, ни ученых.