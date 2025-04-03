Скандал в Екабпилсе: по подозрению в коррупции задержаны мэр, вице-мэр и депутаты

Проект предусматривает реконструкцию насыпей по обоим берегам Даугавы и строительство инфраструктуры для защиты от наводнений после крупного наводнения 2023 года, которое нанесло серьезный ущерб прежним защитным сооружениям. Проект стоимостью более 16,9 млн евро на 85% софинансировал Европейский фонд регионального развития, а остальные 15% составили средства из государственного бюджета.