Скандал в Екабпилсе: по подозрению в коррупции задержаны мэр, вице-мэр и депутаты
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) по поручению Европейской прокуратуры (EPPO) в четверг провело обыски и задержало пять человек, в том числе руководителя Екабпилсского края Райвиса Рагайниса, других должностных лиц и представителей частных предприятий в связи с расследованием нарушений в строительстве противопаводковой дамбы стоимостью 16,9 млн евро с софинансированием Европейского союза, говорится в заявлении EPPO для прессы.
В ходе расследования установлено, что должностные лица самоуправления предположительно в сотрудничестве с представителями частных компаний осуществляли незаконные действия во время процедуры публичной закупки на строительство дамбы.
Проект предусматривает реконструкцию насыпей по обоим берегам Даугавы и строительство инфраструктуры для защиты от наводнений после крупного наводнения 2023 года, которое нанесло серьезный ущерб прежним защитным сооружениям. Проект стоимостью более 16,9 млн евро на 85% софинансировал Европейский фонд регионального развития, а остальные 15% составили средства из государственного бюджета.
Среди подозреваемых - мэр Екабпилса, вице-мэр и депутаты думы, а также представители частных предприятий.
EPPO считает, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, манипулировали закупками, чтобы добиться привилегированного положения для конкретных строительных компаний.
Также имеются подозрения, что были нарушены и другие требования, включая строительные и технологические нормы, в частности, использовались недостаточно качественные стройматериалы или материалы по завышенным ценам.
В БПБК агентству LETA подтвердили, что в четверг в Екабпилсе проводятся следственные действия в рамках уголовного процесса, начатого EPPO 3 марта этого года и переданного бюро для проведения досудебного расследования.
В интересах следствия БПБК пока не предоставляет более подробной информации.