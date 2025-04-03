К лицу ли такое чиновнику? Министерство разрешило Самойлову продолжить рекламировать своих спонсоров
Министерство образования и науки (МОН) не возражает против участия руководителя Спортивного департамента, бывшего пляжного волейболиста Александра Самойлова в рекламных кампаниях, если это соответствует требованиям нормативных актов и общепринятым этическим нормам.
После вступления в должность директора Спортивного департамента МОН Самойлов как профессиональный спортсмен прекратил сотрудничество с "отдельными спонсорами, которые могли вступить в противоречие с ценностями министерства". В то же время окружающие заметили и поделились в социальных сетях, что Самойлов рекламирует одну из компаний-производителей шин.
Министерство пояснило, что не оценивает деятельность сотрудников в их свободное время, если она соответствует требованиям нормативных актов и этическим нормам.
"Главное, чтобы работа в рабочее время выполнялась качественно", — подчеркнули в министерстве.
После назначения Самойлова директором Спортивного департамента МОН ему была адресована критика за участие в рекламе, связанной с брендом азартных игр LV Bet. Тогда он объявил о прекращении сотрудничества с некоторыми спонсорами, включая бренд спортивного тотализатора. Также он пообещал прекратить сотрудничество со спонсорами Lido, Venden, Sportland и Nike к концу прошлого лета после завершения Чемпионата Латвии по пляжному волейболу, в котором он участвовал.
Самойлов был выбран на пост директора Спортивного департамента МОН в ходе открытого конкурса летом 2024 года. Как профессиональный пляжный волейболист, Самойлов трижды представлял Латвию на Олимпийских играх, а также неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и Кубках мира по пляжному волейболу.