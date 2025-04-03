К лицу ли такое чиновнику? Министерство разрешило Самойлову продолжить рекламировать своих спонсоров

После назначения Самойлова директором Спортивного департамента МОН ему была адресована критика за участие в рекламе, связанной с брендом азартных игр LV Bet. Тогда он объявил о прекращении сотрудничества с некоторыми спонсорами, включая бренд спортивного тотализатора. Также он пообещал прекратить сотрудничество со спонсорами Lido, Venden, Sportland и Nike к концу прошлого лета после завершения Чемпионата Латвии по пляжному волейболу, в котором он участвовал.