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Бывший генерал полиции получил семь лет тюрьмы за убийство человека во время охоты
Рижский окружной суд в Юрмале приговорил бывшего начальника Рижского регионального управления Государственной полиции генерала Юриса Шулте к семи годам и шести месяцам лишения свободы за убийство человека во время охоты.
Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.
Как сообщалось, во время охоты в Стопиньском крае осенью 2022 года сотрудник полиции произвел выстрел из принадлежащего ему охотничьего ружья и попал в одного из участников охоты, который от полученных травм скончался. Погибшим был бизнесмен Янис Гаркалнс.
По мнению обвинения, Юрис Шулте, находясь под воздействием алкоголя на охотничьей вышке с принадлежащим ему длинноствольным оружием, сознательно допустил смерть Яниса Гаркалнса. Шулте не оспаривал факт, что его пуля убила Гаркалнса, но подчеркивал, что это было неумышленно, и он стрелял в кабана.
Генерал Шулте после трагического случая подал заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.