Бывший генерал полиции получил семь лет тюрьмы за убийство человека во время охоты

По мнению обвинения, Юрис Шулте, находясь под воздействием алкоголя на охотничьей вышке с принадлежащим ему длинноствольным оружием, сознательно допустил смерть Яниса Гаркалнса. Шулте не оспаривал факт, что его пуля убила Гаркалнса, но подчеркивал, что это было неумышленно, и он стрелял в кабана.