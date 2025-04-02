Из-за короткого замыкания внезапно загорелись двери трамвая.
В Латвии
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ВИДЕО: в Риге загорелась дверь трамвая - за последние 37 лет это всего второй подобный инцидент
31 марта в Риге во время перевозки пассажиров произошло возгорание трамвая старого типа. В районе средних дверей второго вагона произошло короткое замыкание электрического провода, вызвавшее небольшое задымление и появление огня.
По словам очевидцев, водитель трамвая оперативно среагировал и немедленно локализовал пожар, предотвратив серьезные последствия.
Портал Jauns.lv связался с Rīgas satiksme для получения дополнительной информации об инциденте. Компания объяснила, что такие случаи являются крайне редкими, и за последние 37 лет это всего второй подобный инцидент. Важно подчеркнуть, что угроза жизни и здоровью пассажиров отсутствовала, а ситуация была быстро разрешена. Тем не менее Rīgas satiksme заявляет, что случай будет тщательно расследован для предотвращения подобных ситуаций в будущем.