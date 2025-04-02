ВИДЕО: в Риге загорелась дверь трамвая - за последние 37 лет это всего второй подобный инцидент

Портал Jauns.lv связался с Rīgas satiksme для получения дополнительной информации об инциденте. Компания объяснила, что такие случаи являются крайне редкими, и за последние 37 лет это всего второй подобный инцидент. Важно подчеркнуть, что угроза жизни и здоровью пассажиров отсутствовала, а ситуация была быстро разрешена. Тем не менее Rīgas satiksme заявляет, что случай будет тщательно расследован для предотвращения подобных ситуаций в будущем.