Минздрав хочет ограничить использование бумажных рецептов

Проект новых правил предусматривает ограничение выписывания бумажных рецептов, так как контролирующие органы регулярно выявляют нарушения в этом процессе. По данным министерства, нередко рецепты выписывают медицинские работники, не имеющие на это права, а наркотические и психотропные препараты, которые должны выписываться на специальном бланке, иногда оформляются на имя других лиц. По этой причине министерство считает необходимым ограничить использование бумажных рецептурных бланков.