Минздрав хочет ограничить использование бумажных рецептов
Министерство здравоохранения (МЗ) предлагает изменить порядок выписывания рецептов на лекарства, чтобы ограничить использование бумажных рецептов и уточнить специальности медицинских работников, имеющих право их выписывать.
Проект новых правил предусматривает ограничение выписывания бумажных рецептов, так как контролирующие органы регулярно выявляют нарушения в этом процессе. По данным министерства, нередко рецепты выписывают медицинские работники, не имеющие на это права, а наркотические и психотропные препараты, которые должны выписываться на специальном бланке, иногда оформляются на имя других лиц. По этой причине министерство считает необходимым ограничить использование бумажных рецептурных бланков.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в январе прошлого года в бумажном формате было выписано около 54 000 рецептов.
Министерство предлагает перевести процесс выписывания рецептов в электронный формат, что позволит улучшить контроль и надзор за оборотом лекарств. Также проект предусматривает обязательное электронное оформление рецептов на наркотические и психотропные препараты, аналогично тому, как это уже реализовано, например, в Литве.
Чтобы сократить использование бумажных рецептурных бланков, NVD получит право устанавливать количество выдаваемых бланков для медицинских учреждений на основе данных о количестве выписанных рецептов за предыдущий период. Как поясняет МЗ, бумажные рецепты можно будет выписывать только в экстренных случаях, например, при длительных сбоях в системе E-veselība, при срочной необходимости в лекарствах или при покупке медикаментов в другой стране ЕС.
Правила также уточнят перечень медицинских работников, имеющих право выписывать рецепты. Планируется, что это право получат стоматологи, а также резиденты и стажеры под руководством сертифицированного специалиста.
Обсуждение предложенных изменений продлится до 11 апреля.