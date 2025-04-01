Откуда не ждали! Рестораторы хотят уменьшить количество официальных праздничных дней в Латвии

Кроме того, в ассоциации отмечают, что особенно проблематичны случаи, когда праздничные дни выпадают на воскресенье, которое для большинства жителей является выходным днем, а для предприятий гостеприимства означает значительный рост затрат. Например, День матери и Троица празднуются по воскресеньям, и хотя общество не воспринимает эти дни как государственные праздники, для бизнеса это означает дополнительные расходы – до 1000 евро в день.